Окупанти вранці обстріляли Куп'янськ, поранено мирного жителя

У середу, 1 лютого, близько 7:30 російські окупаційні війська обстріляли Куп'янськ Харківської області, поранено мирного жителя, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілу отримав осколкове поранення і був госпіталізований 60-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, минулої доби окупанти обстрілювали прикордонні населені пункти у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області. Зокрема, було зафіксовано удари, завдані, за попередніми даними, 2 ракетами С-300 по селу Шипувате Куп'янського району. Ракети влучили в землю поряд із Будинком культури. Без постраждалих. У смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу було вибито вікна в одній із будівель ДСНС та пошкоджено автомобіль рятувальників.