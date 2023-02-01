Події

09:01 01.02.2023

Окупанти вранці обстріляли Куп'янськ, поранено мирного жителя

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Окупанти вранці обстріляли Куп'янськ, поранено мирного жителя

У середу, 1 лютого, близько 7:30 російські окупаційні війська обстріляли Куп'янськ Харківської області, поранено мирного жителя, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілу отримав осколкове поранення і був госпіталізований 60-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, минулої доби окупанти обстрілювали прикордонні населені пункти у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області. Зокрема, було зафіксовано удари, завдані, за попередніми даними, 2 ракетами С-300 по селу Шипувате Куп'янського району. Ракети влучили в землю поряд із Будинком культури. Без постраждалих. У смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу було вибито вікна в одній із будівель ДСНС та пошкоджено автомобіль рятувальників.

 

 

 

Теги: #обстріл #купянськ

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