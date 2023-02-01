1 лютого: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 343 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 343 RUSSIAN AGRESSION

1 лютого – Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин, Міжнародний день десерту та Всесвітній день хіджабу.

США – Національний день свободи. В Ірландії – День святої Бригіти.

Ще цього дня в 1929 році відбулася світова прем'єра першого кіномюзиклу – "Бродвейська мелодія", в 1958 році США стали другою після СРСР країною, яка самостійно запустила штучний супутник Землі, в 1973 році, вперше за свою історію, Лондонська фондова біржа допустила до торгів брокерів-жінок, у 2003 під час заходження на посадку над мисом Канаверал (штат Флорида) вибухнув американський шатл "Колумбія". Загинули усі 7 членів екіпажу, серед них перший ізраїльський астронавт Ілан Рамон.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Макарія Великого, Єгипетського.

Ще цього дня:

1922 — Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило рішення про вивезення 8 млн пудів хліба з голодуючої України до Росії;

1930 — газета "Таймс" надрукувала перший у світі кросворд;

1935 — Ая-Софія в Стамбулі за указом Ататюрка відкрилася як музей;

1946 — Обрання Трюгве Лі першим генеральним секретарем ООН;

1946 — Проголошення Угорщини республікою;

1951 — Відбулося третє випробування атомної бомби на полігоні в Неваді, що стало першим ядерним вибухом, який був показаний по телебаченню;

1953 — Хвилі Північного моря розмили 50 основних дамб Голландії, загинуло 1835 людей, 43 тисячі споруд були частково або повністю зруйновані;

1958 — Єгипет і Сирія утворили Об'єднану Арабську Республіку;

1967 — У Детройті (США) вийшло перше число українського часопису "Детройтські новини".

1991 — Із цього дня Верховною Радою УРСР скасоване обмеження прописки кримських татар у Криму, введене Радою Міністрів СРСР 1987 року;

1992 — Російсько-американська декларація про завершення "холодної війни";

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Румунією;

1994 — Набула чинності Шенгенська угода, підписана країнами ЄС і що передбачає введення повної свободи переміщення громадян між державами-учасниками Європейського Союзу;

2004 — Скасування смертної кари у Великій Британії.

Міжнародний день десерту

День має неофіційний характер і поширюється переважно завдяки шанувальникам і мережі Інтернет. Існує дві дати святкування – 12 листопада та 1 лютого. Поява другої, очевидно, пов'язана з неймовірною популярністю десерту кейк-поп, створеного в США за участю блогера і кондитера Енджі Дадлі, який отримав у 2008 році широкого розповсюдження та визнання.

Всесвітній день хіджабу

1 лютого відзначається Всесвітній день хіджабу – свято, що набирає популярності у багатьох країнах світу. Основна категорія людей, які його відзначають – представники ісламу.

Хіджаб – один із атрибутів жіночого одягу у мусульманському світі, який частіше став зустрічатися на вулицях європейських країн. У деяких людей поява жінки у хіджабі у громадському місці, на роботі чи навчальному закладі викликає неприязнь, нерозуміння, а іноді й протест.

Багато в чому, переконані фахівці, подібні суспільні суперечки зумовлені посиленими міграційними процесами, коли кількість представників мусульманської культури в європейських країнах почала швидко зростати.

Національний день свободи у США

Національний день свободи відзначається у Сполучених Штатах щороку 1 лютого. Цього дня 1865 року президент США Авраам Лінкольн підписав резолюцію конгресу про внесення до Конституції США 13-ї поправки про відміну рабства.

Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин

Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин світова спільнота вперше провела з 1 до 7 лютого 2011 року. Надалі було вирішено відзначати її першого тижня лютого кожного року.

20 жовтня 2010 року на своєму 34-му пленарному засіданні Генеральна асамблея ООН визнала необхідність розвитку діалогу між різними конфесіями та релігіями у справі зміцнення взаєморозуміння, злагоди та співробітництва між людьми.

День святої Бригіти в Ірландії

Свята Бригіта - одна з трьох найбільш шанованих святих Ірландії, до яких також відносять святого Патріка і святого Колумба Кілле. У найбільш популярній легенді йдеться про те, що свята Бригіта була акушеркою Діви Марії.

Вважалося, що напередодні свого Дня свята Бригіта подорожує країною, благословляючи людей та їхні оселі. Як символ того, що в цьому будинку їй раді і з нетерпінням чекають на її відвідування, на підвіконня викладали пиріг або шматки хліба з маслом. Поруч клали кілька колосків для її улюбленої білої корови.

Церковне свято

Цього дня відзначається пам'ять Макарія Великого — християнського святого, пустельника, шанованого в лику преподобного.

Макарій — автор п'ятдесяти розмов, семи настанов і двох послань. Основна тема його творів – духовне життя християнина; також у кількох розмовах Макарій алегорично тлумачить Біблію.

Іменини: Антон, Арсеній, Юхим, Макар, Марк, Микола, Петро, Сава, Теодор, Федір.