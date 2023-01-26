Окупанти обстріляли з міномета Сеньківку Чернігівської області, пошкоджено житловий будинок

Російські окупаційні війська в четвер обстріляли район с. Сеньківка Чернігівського району Чернігівської області, пошкоджено житловий будинок, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

"З 12:30 до 13:30 повідомили про 30 приходів, імовірно з міномета 120 мм, у район н.п. Сеньківка. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила. Пошкоджено приватний житловий будинок та підсобні споруди", - йдеться у повідомленні.

Сеньківка розташована за 2 км від місця сходження державних кордонів України, РФ та Білорусі. Поряд із селом розміщується однойменний прикордонний автомобільний пункт пропуску (зараз не функціонує).