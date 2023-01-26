26 січня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 337 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 337 RUSSIAN AGRESSION

26 січня у світі – Міжнародний день митника, а в Україні – День працівника контрольно-ревізійної служби. В Австралії – День Австралії та День гонок тарганів, в Індії – День Республіки, у Латвії – День міжнародного визнання Латвійської Республіки. У США - Національний день цукерок з арахісом.

Православна церква – день пам'яті мучеників Єрмила та Стратоніка Сингидонських.

Католицька церква вшановує пам'ять святого Альберіха, святої Маргарити Угорської, святої Паули, пам'ять апостолів Тимофія й Тита.

Міжнародний день митника

Міжнародний день митника – професійне свято працівників митних служб. Засноване в 1983 році на честь першої сесії Ради митного співробітництва, що відбулася 1953 року в Брюсселі.

День працівника контрольно-ревізійної служби

День працівника контрольно-ревізійної служби України відзначається щорічно з 1993 року. Це професійне свято заснували згідно із законом "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні".

День Австралії

Національне свято знаменує початок освоєння Зеленого континенту європейцями. В 1788 капітан Артур Філіп висадився в бухті Сіднея, підняв британський прапор і заснував першу колонію - Новий Південний Вельс.

День Республіки в Індії

Національне свято на честь схвалення Конституції Індії та переходу від статусу британського домініону до республіки. Запроваджене у 1950 році.

Церковне свято

26 січня у православній церкві вшановується день пам'яті мучеників Єрмила та Стратоніка Сінгідонських.

У народі 26 січня відзначається Яремин день.

За переказами Єрмил був дияконом і потрапив до в’язниці в результаті гонінь на християн. Стратонік був його тюремним наглядачем і таємним християнином. Він нен витримав дивитися на муки Єрмила і зізнався, що теж є християнином, за що отримав свою частку тортур. Після знущань обох мучеників викинули у води Дунаю – вони померли за свою віру.

Ще цього дня:

1244 - У хроніках вперше з'явилася назва поселення Берлін;

1340 – Едуард III проголошений королем Франції;

1500 – Перші європейці прибули до Бразилії, відкривши гирло Амазонки;

1699 – Укладено Карловицький мир, який завершив 17-річну війну союзу Австрії, Речі Посполитої та Венеціанської республіки проти Османської імперії;

1788 – Британці започаткували перше європейське поселення в Австралії – місто Сідней;

1802 – Створено бібліотеку Конгресу США;

1886 – Німецький конструктор Карл Бенц отримав патент на триколісний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння;

1918 – Більшовицькі війська після штурму окупували Київ;

1930 – Індійський національний конгрес ухвалив Декларацію незалежності Індії;

1949 - Американська авіакомпанія American Airlines першою у світі почала через турбулентність на борту пояснювати пасажирам правила безпеки;

1980 – Канада оголосила про бойкот московської Олімпіади;

2003 - Американець Ерік Вейгенмаєр став першою сліпою людиною, яка підкорила найвищі гірські вершини кожного з семи континентів планети;

2020 - У аварії вертольота S-76 у Каліфорнії (США) загинув 5-разовий чемпіон НБА, дворазовий олімпійський чемпіон (2008, 2012) баскетболіст Кобі Браянт із дочкою – загалом 9 жертв.

Іменини: Опанас, Максим, Марія, Петро, Яків