26 січня: Цей день в Україні та в світі
ДЕНЬ 337 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 337 RUSSIAN AGRESSION
26 січня у світі – Міжнародний день митника, а в Україні – День працівника контрольно-ревізійної служби. В Австралії – День Австралії та День гонок тарганів, в Індії – День Республіки, у Латвії – День міжнародного визнання Латвійської Республіки. У США - Національний день цукерок з арахісом.
Православна церква – день пам'яті мучеників Єрмила та Стратоніка Сингидонських.
Католицька церква вшановує пам'ять святого Альберіха, святої Маргарити Угорської, святої Паули, пам'ять апостолів Тимофія й Тита.
Міжнародний день митника
Міжнародний день митника – професійне свято працівників митних служб. Засноване в 1983 році на честь першої сесії Ради митного співробітництва, що відбулася 1953 року в Брюсселі.
День працівника контрольно-ревізійної служби
День працівника контрольно-ревізійної служби України відзначається щорічно з 1993 року. Це професійне свято заснували згідно із законом "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні".
День Австралії
Національне свято знаменує початок освоєння Зеленого континенту європейцями. В 1788 капітан Артур Філіп висадився в бухті Сіднея, підняв британський прапор і заснував першу колонію - Новий Південний Вельс.
День Республіки в Індії
Національне свято на честь схвалення Конституції Індії та переходу від статусу британського домініону до республіки. Запроваджене у 1950 році.
Церковне свято
26 січня у православній церкві вшановується день пам'яті мучеників Єрмила та Стратоніка Сінгідонських.
У народі 26 січня відзначається Яремин день.
За переказами Єрмил був дияконом і потрапив до в’язниці в результаті гонінь на християн. Стратонік був його тюремним наглядачем і таємним християнином. Він нен витримав дивитися на муки Єрмила і зізнався, що теж є християнином, за що отримав свою частку тортур. Після знущань обох мучеників викинули у води Дунаю – вони померли за свою віру.
Ще цього дня:
1244 - У хроніках вперше з'явилася назва поселення Берлін;
1340 – Едуард III проголошений королем Франції;
1500 – Перші європейці прибули до Бразилії, відкривши гирло Амазонки;
1699 – Укладено Карловицький мир, який завершив 17-річну війну союзу Австрії, Речі Посполитої та Венеціанської республіки проти Османської імперії;
1788 – Британці започаткували перше європейське поселення в Австралії – місто Сідней;
1802 – Створено бібліотеку Конгресу США;
1886 – Німецький конструктор Карл Бенц отримав патент на триколісний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння;
1918 – Більшовицькі війська після штурму окупували Київ;
1930 – Індійський національний конгрес ухвалив Декларацію незалежності Індії;
1949 - Американська авіакомпанія American Airlines першою у світі почала через турбулентність на борту пояснювати пасажирам правила безпеки;
1980 – Канада оголосила про бойкот московської Олімпіади;
2003 - Американець Ерік Вейгенмаєр став першою сліпою людиною, яка підкорила найвищі гірські вершини кожного з семи континентів планети;
2020 - У аварії вертольота S-76 у Каліфорнії (США) загинув 5-разовий чемпіон НБА, дворазовий олімпійський чемпіон (2008, 2012) баскетболіст Кобі Браянт із дочкою – загалом 9 жертв.
Іменини: Опанас, Максим, Марія, Петро, Яків