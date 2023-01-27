27 січня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 338 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 338 RUSSIAN AGRESSION

27 січня відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, День непоєднуваних кольорів в одязі та Міжнародний день портвейну.

В Ісландії - День сонячної кави, у США - День подяки своєму наставнику, День науково-популярного журналу "National Geographic", у Грузії - День поминання святої рівноапостольної Ніно, просвітительки Грузії (Нінооба), у В'єтнамі - День миру та Фестиваль запашної пагоди, у Німеччині – День пам'яті жертв націонал-соціалізму, в Канаді – День родинної грамотності, в Польщі – День працівників державних служб зайнятості, в Італії – День пам'яті.

Православна церква – вшановує преподобних отців у Синаї та Раїфі побитих та інших із ними.

Католицька церква вшановує пам'ять блаженної Девоти.

Цього дня, у 1820 році було відкрито Антарктиду, а в 1860 році, побачило світ видання "Кобзаря" Тараса Шевченка, а у 1967-му Космос був оголошений надбанням усього людства.

Ще цього дня:

1918 — На екрани США вийшов фільм "Тарзан із племені мавп" з Елмо Лінкольном у головній ролі;

1921 — Польща визнала незалежність Литви;

1926 — У Лондоні шотландський винахідник Джон Логі Берд продемонстрував пристрій для передання і прийому телевізійного зображення — телевізора;

1944 — Заснування нагород Української повстанської армії;

1967 — Під час репетиції польоту на місяць загорівся американський корабель Аполлон-1. Усі члени екіпажу, — Гас Гріссом, Едвард Гіґґінс Вайт та Роджер Чаффі загинули;

1973 — У Парижі підписано угоду про виведення американських військ з В'єтнаму;

1983 — В Японії завершено будівництво найдовшого підводного залізничного тунелю, між островами Хонсю і Хоккайдо;

1992 — Зімбабве визнала незалежність України;

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Канадою та Португалією;

2000 — В Єгипті парламент ухвалив закон, що дозволяє жінці подавати на розлучення;

2022 — Стрілянина на Південмаші у Дніпрі, в результаті якої загинуло 5 людей.

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту

У 2005 р. Генеральна асамблея ООН оголосила 27 січня – дату звільнення табору знищення Аушвіц-Біркенау – щорічним Міжнародним днем пам'яті жертв Голокосту.

Голокостом називають винищення німецькими нацистами євреїв, а також поляків, циган, радянських військовополонених, гомосексуалів та інших людей.

Для проведення тортур та страти нацисти побудували концентраційні табори, найвідомішим з яких вважається Освенцім. Загалом під час Голокосту загинуло близько 6 мільйонів євреїв. У Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту вшановують усіх безневинно вбитих нацистами людей.

Церковне свято:

День пам'яті рівноапостольної Ніни, просвітниці Грузії

27 січня в Грузії відзначають Нінооба - День Святої Ніно, яка принесла християнство до Грузії. Грузинська православна церква вшановує святу Ніно двічі на рік: 27 січня, у день її смерті, і 1 червня — у день її приходу до Грузії.

Лише у столиці Грузії налічується п'ять храмів, зведених на честь святої, де Нінооба відзначають особливо урочисто.

Урочисті служби цього дня відбуваються і в усіх інших православних храмах країни.

У Тбілісі у Сіонському кафедральному соборі Успіння Божої Матері зберігається хрест із виноградної лози, обвитий волоссям святої Ніно.

У Грузії вшановують святу як просвітительку і небесну покровительку Грузії.

Іменини: Адам, Андрій, Аристарх, Веніамін, Давид, Єремей, Іван, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Павло, Сава, Сергій, Степан, Ян, Ніна.