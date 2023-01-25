Проблематика, яка заважатиме державі, буде прибиратися

Будь-яка внутрішня проблематика, що заважає державі, прибирається і прибиратиметься, сказав у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський, коментуючи кадрові рішення, ухвалені у вівторок.

"Сьогодні суспільство побачило чергові кадрові рішення, які були ухвалені. Я підкреслю це слово – "чергові". Відповідні кроки будуть і надалі – кожен із них суспільство побачить і, я впевнений, підтримає. Будь-яка внутрішня проблематика, яка заважає державі, прибирається й буде прибиратися", - сказав він.

За його словами, "це справедливо, це потрібно для нашого захисту і це допомагає нашому зближенню з європейськими інституціями".

"Нам потрібна міцна держава, і Україна буде саме такою. І сьогодні своїм указом я запровадив ще одне рішення РНБО. Деталі – згодом", - повідомив він.