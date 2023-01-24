Події

20:56 24.01.2023

Російські окупанти обстріляли пологовий будинок, школу та поліклініку в Херсоні

1 хв читати
Російські окупанти обстріляли пологовий будинок, школу та поліклініку в Херсоні

Російські окупаційні війська під час чергового обстрілу пошкодили пологовий будинок, школу та поліклініку, за попередньою інформацією постраждалих немає, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Будівля пологового будинку пошкоджена, на четвертому поверсі почалося задимлення. Пацієнток у приміщеннях не було, лише медичні працівники. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Немає постраждалих й у школі та поліклініці, але у будівлях вибиті вікна, двері, також уламки російського снаряду поцілили у газову трубу", - написав Янушевич у телеграм-каналі.

Зазначається, що на місця ударів виїхали екстрені служби.

 

Теги: #обстріл #наслідки #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:15 24.01.2023
Унаслідок ворожого обстрілу прикордонного села Сумщини загинула 19-річна дівчина – прокуратура

Унаслідок ворожого обстрілу прикордонного села Сумщини загинула 19-річна дівчина – прокуратура

14:30 23.01.2023
Заступник голови Херсонської облради підтвердив інформацію про намір російських окупантів закрити лікарні

Заступник голови Херсонської облради підтвердив інформацію про намір російських окупантів закрити лікарні

19:49 22.01.2023
Обстріляне місто Олешки на Херсонщині: пошкоджено школу, будинки залишилися без вікон

Обстріляне місто Олешки на Херсонщині: пошкоджено школу, будинки залишилися без вікон

10:59 22.01.2023
Ворог 49 разів обстріляв територію Херсонщини, поранено 3 людини - голова ОВА

Ворог 49 разів обстріляв територію Херсонщини, поранено 3 людини - голова ОВА

16:09 21.01.2023
Окупанти обстріляли прикордонне с.Студенок Сумської області

Окупанти обстріляли прикордонне с.Студенок Сумської області

12:41 21.01.2023
Окупанти обстріляли околиці прикордонного Бачівська Сумської області

Окупанти обстріляли околиці прикордонного Бачівська Сумської області

11:35 20.01.2023
Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області: за добу загинули троє цивільних, ще один дістав поранень

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області: за добу загинули троє цивільних, ще один дістав поранень

21:15 19.01.2023
Три мешканці Херсонщини за останні два дні постраждали внаслідок підриву на російських мінах

Три мешканці Херсонщини за останні два дні постраждали внаслідок підриву на російських мінах

16:25 19.01.2023
Центр Херсона знову під атакою російських окупантів – голова ОВА

Центр Херсона знову під атакою російських окупантів – голова ОВА

16:05 19.01.2023
Центр Херсона знову під атакою російських окупантів - голова ОВА

Центр Херсона знову під атакою російських окупантів - голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав звільнення п'яти голів ОВА

Олексія Кулебу призначено заступником керівника Офісу президента

Шольц ухвалив рішення про постачання танків Leopard в Україну

Російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат в Україні

На Донеччині збито російський літак - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Зеленський підписав звільнення п'яти голів ОВА

Олексія Кулебу призначено заступником керівника Офісу президента

Колишнього заступника міністра розвитку громад Лозинського відправлено під цілодобовий домашній арешт

Інформацію про можливу відставку глава Міненерго пов'язує з російським впливом

Порошенко: Західні танки для України будуть, і не лише "Леопарди"

Під Києвом з'явиться перша у світі IT-пасіка

Бундестаг у середу розгляне питання постачання танків Leopard в Україну

Шольц ухвалив рішення про постачання танків Leopard в Україну

Мобілізація в Україні розпочалася 24 лютого минулого року і досі триває, ніяких хвиль мобілізації немає

Російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА