Російські окупанти обстріляли пологовий будинок, школу та поліклініку в Херсоні

Російські окупаційні війська під час чергового обстрілу пошкодили пологовий будинок, школу та поліклініку, за попередньою інформацією постраждалих немає, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Будівля пологового будинку пошкоджена, на четвертому поверсі почалося задимлення. Пацієнток у приміщеннях не було, лише медичні працівники. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Немає постраждалих й у школі та поліклініці, але у будівлях вибиті вікна, двері, також уламки російського снаряду поцілили у газову трубу", - написав Янушевич у телеграм-каналі.

Зазначається, що на місця ударів виїхали екстрені служби.