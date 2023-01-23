Глава МЗС Франції впевнена, що Рада ЄС погодить черговий пакет військової допомоги Україні у EUR500 млн

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна наголосила на важливості продовження країнами Євросоюзу допомоги Україні, включно з військовою, та висловила думку, що в понеділок Рада ЄС погодить новий транш у EUR500 млн для українських Збройних сил.

"Тут, у Брюсселі, ми обговоримо можливість надати новий транш у EUR500 млн через Європейський фонд миру. І я не маю сумнівів, що ми сьогодні ухвалимо це рішення", - сказала глава французького МЗС журналістам перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ.

"Ми продовжимо нашу допомогу Україні, чи то економічну, чи то фінансову, чи то дипломатичну або політичну, але також, звісно, і військову, і цю допомогу ми навіть посилимо", - заявила вона.

Колонна нагадала, що Франція вже направила Україні протиповітряне озброєння.

"Крім того, президент республіки прийняв рішення надати Україні певну кількість танків AMX-10. Я вважаю, що це знак нашої рішучості підтримувати Україну так довго, як знадобиться, і на рівні, який необхідний", - зазначила французький міністр.

На запитання про можливість постачання Україні важких танків, зокрема німецьких Leopard 2, Колонна відповіла, що напередодні на зустрічі в Парижі президент Франції Еммануель Макрон та канцлер ФРН Олаф Шольц уже висловилися з цього приводу.

"Що стосується нас, усі варіанти можливі. Після рішення поставити певну кількість легких танків із боку Франції, подальше має розглядатися в координації між союзниками за спільного вивчення того, якими є потреби і якою має бути реакція на них", - вважає глава французького МЗС.