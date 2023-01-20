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11:58 20.01.2023

Президент Євроради наголосив на важливості залучення країн Латинської Америки, Африки та Центральної Азії до реалізації Формули миру Зеленського

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Президент Євроради наголосив на важливості залучення країн Латинської Америки, Африки та Центральної Азії до реалізації Формули миру Зеленського

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що до реалізації запропонованої президентом України Володимиром Зеленським Формули миру необхідно залучити країни всього світу, наголосивши на важливості участі держав Латинської Америки, Африки та Центральної Азії.

"У грудні в Європейській раді ми погодилися з ініціативою, вона є хорошим кроком, тому що вона показує політичну волю України. Це надзвичайно важливо", - сказав Мішель в інтерв'ю журналістам.

За його словами, вони конкретно обговорили із президентом України запропоновану ним Формули миру, до реалізації якої важливо залучати весь світ.

"Недостатньо залучити ЄС, або Сполучені Штати, або навіть G7, важливо також взаємодіяти з Латинською Америкою, Африкою та Центральною Азією, щоб ці країни були разом із нами у захисті міжнародного порядку, заснованого на правилах, у захисті міжнародно визнаних кордонів", - пояснив Мішель.

Президент Євроради наголосив, що сподівається, що 2023 рік стане роком перемоги для України, але для цього важливо продовжувати підтримувати народ України.

"Я щиро сподіваюся, що 2023 рік буде роком перемоги та миру, на що я сподіваюся. Але для цього важливо, щоб Україна мала ту підтримку, якої українці потребують і на яку заслуговують. І, знову ж таки, для ЄС важливо дати чіткий сигнал про те, що ми з вами стільки, скільки буде потрібно", - зазначив він.

Говорячи про виплати подальших траншів макрофінансової допомоги, Мішель зазначив, що ЄС "отримав уроки" з минулого року, коли на це витрачалося багато часу.

"З виплатами все гранично чітко, вони щомісяця оголошуватимуться. Минулого року ми зрозуміли, що нам потрібно засвоїти уроки. У 2022 році ми ухвалювали якісь рішення, потім ми тягнули час, перш ніж ми могли виплатити. Це створювало неясності для української влади, що недобре", - пояснив він.

Тому, як зазначив президент Євроради, Рада ЄС ухвалила рішення про макрофінансову допомогу Україні на 2023 рік у розмірі EUR18 млрд зі щомісячними виплатами.

"Це означає, що прем'єр-міністр, президент, вони достеменно знають, яку підтримку вони отримають у 2023 році від ЄС. Вважаю, це правильний підхід", - додав Мішель.

Теги: #мішель #формула_миру

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