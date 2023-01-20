20 січня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 331 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 331 RUSSIAN AGRESSION

20 січня в Україні відзначають День Автономної Республіки Крим і День пам'яті захисників Донецького аеропорту.

В Азербайджані – День всенародної скорботи, в Латвії – День пам'яті захисників барикад 1991 року, в Іспанії – Тамборрада.

У світі – День відеокамери, День знань про пінгвінів та Всесвітній день любителів сиру.

Православна церква відзначає свято Собору Іоанна Предтечі, Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна.

У народному календарі день Івана-бражника.

День Автономної Республіки Крим

20 січня 1991 року більшість кримчан на загальнокримському референдумі висловилися за відновлення Кримської автономії, що визначило статус Криму у складі України. Після окупації Криму Росією це свято має особливе значення для мешканців нашої країни.

День пам'яті захисників Донецького аеропорту

20 січня в Україні вшановують героїзм воїнів, які тримали оборону Донецького аеропорту. За стійкість, хоробрість та непохитність терористи прозвали їх "українськими кіборгами" і боялися як вогню.

Для того, щоб захопити аеропорт, російським окупантам довелося днями обстрілювати його, зруйнувати обидва термінали та обрушити диспетчерську вежу.

Церковне свято

Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Івана

20 січня - Собор Предтечі та Хрестителя Господнього св. Іоанна Хрестителя, або у народі Іоанна Хрестителя, Івана Бражника.

Іоанн народився у сім'ї священика Захарії та Єлисавети, родички Богородиці, коли вони були у віці і вже не сподівалися мати дітей. Предтеча - означає "попередник". Святий Іоанн, за церковними переказами, був посланий Богом, щоб допомогти людям підготуватися до появи Ісуса Христа. Іоанн Хреститель своїм суворим способом існування дав зразковий приклад святого життя. За відважне проповідування Іоанну відрубали голову. Частина його святих мощей похована у Севастії.

Ще цього дня:

1661 – У Львові засновано університет Казимира, нині Львівський національний університет імені Івана Франка;

1921 – Прийнято першу конституцію Туреччини, яка проголосила світський та національний характер держави;

1946 – Президент США Гаррі Трумен заснував Центральну розвідувальну групу, яка згодом стала ЦРУ;

1961 – Джон Фіцджеральд Кеннеді, обраний 8 листопада 1960 року, став 35-м президентом США, наймолодшим серед своїх попередників та першим католиком на цій посаді;

1980 – Президент США Джиммі Картер оголосив про бойкот Олімпійських ігор у Москві;

1991 – Відбувся всекримський референдум, за підсумками якого було відтворено Кримську автономію;

2018 – На півночі Сирії Туреччина розпочала військову операцію "Оливкова гілка";

2021 – Інавгурація Джозефа Байдена, 46-го президента США.

Іменини: Опанас, Василь, Іван.