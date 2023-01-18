Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули 16 людей, зокрема двоє дітей, загинуло керівництво МВС, повідомив голова Нацполіції

Унаслідок падіння вертольота у Броварах Київської області в середу вранці загинули 16 людей, зокрема двоє дітей, загинуло керівництво МВС, повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

"Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Унаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. Загалом відомо про 16 загиблих, з них двоє дітей. Із них дев’ятеро перебували на борту вертольота", - написав Клименко на своїй сторінці у фейсбуці в середу.

"Унаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар (міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник внутрішніх справ Євген Єнін, держсекретар Юрій Лубкович - ІФ-У)", - зазначив Клименко.

За його словами, 22 потерпілих перебувають у лікарні, з яких 10 дітей.

На місці працюють усі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.