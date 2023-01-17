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20:55 17.01.2023

У Довженко-Центрі заявляють, що призначений у листопаді 2022 року в. о. гендиректора Алфьоров досі не вступив на посаду

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У Довженко-Центрі заявляють, що призначений у листопаді 2022 року в. о. гендиректора Алфьоров досі не вступив на посаду

У Довженко-Центрі заявляють, що призначений у листопаді 2022 року виконувач обов'язків генерального директора Андрій Алфьоров досі не вступив на посаду.

"Від дати видання Держкіно наказу про призначення 17 листопада Андрій Алфьоров не приступав до виконання обов'язків генерального директора Довженко-Центру. Відповідні документи для його вступу на посаду до Довженко-Центру не надавалися. Тобто Андрій Алфьоров у Довженко-Центрі не працює", - йдеться в повідомленні центру.

Також у Довженко-Центрі зазначили, що підприємство продовжує жити "в умовах створеної органами управління невизначеності, спираючись на власні сили, підтримку громадськості та кіноспільноти".

Як повідомлялося, голова Держкіно 2 листопада призначила Юлію Каждан виконувачем обов'язків генерального директора Довженко-Центру. Крім того, було оголошено, що для експертної оцінки колекцій Довженко-Центру буде створено міжвідомчу комісію.

Після цього колектив Довженко-Центру висловив незгоду з діями Держкіно та заявив, що не визнає процедури призначення нового керівника. Згодом він не допустив в. о. генерального директора до виконання обов'язків.

15 листопада Держкіно призупинило реорганізацію Довженко-Центру до завершення повного аудиту та обрання нового керівника.

17 листопада в. о. гендиректора Довженко-Центру Каждан подала у відставку. Новим в. о. призначено Андрія Алфьорова. Пізніше він заявив про намір домогтися скасування наказу про реорганізацію та зробити все можливе для призначення Олени Гончарук гендиректором.

 

 

Теги: #довженко_центр

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