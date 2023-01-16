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19:34 16.01.2023

Єрмак обговорив із американською делегацією ситуацію на фронті та відновлення пошкоджених енергооб'єктів України

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Єрмак обговорив із американською делегацією ситуацію на фронті та відновлення пошкоджених енергооб'єктів України

Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів брифінг для американської делегації на чолі із заступником державного секретаря США Венді Шерман, присвячений протистоянню України повномасштабному вторгненню Росії.

Як повідомляє пресслужба президента, у брифінгу також взяли участь надзвичайний та повноважний посол США в Україні Бріджит Брінк, заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький та представники військового командування.

Під час брифінгу представники української розвідки та командувачі військ оперативних напрямків поінформували американську делегацію про актуальну ситуацію на фронті та потреби підрозділів Сил оборони.

Також було заслухано доповіді про роботу ППО з відбиття ракетних атак держави-агресора та наслідки ракетних влучань під час новорічних свят та 14 січня. Окремо учасники розглянули питання відновлення пошкоджених енергооб'єктів та заходів, що вживаються для захисту від повітряних атак ворога.

Крім того, учасники зустрічі обговорили співпрацю з міжнародними партнерами щодо підтримки відновлення української енергетики, якою займається помічник державного секретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Паєтт. Завдяки його роботі налагоджено постійний діалог України з партнерами з "Великої сімки", Європейського Союзу та його інституціями, представниками фінансових та неурядових організацій щодо надання допомоги обладнанням українській енергосистемі.

Голова Офісу президента наголосив, що така підтримка у відновленні енергетичної та іншої критичної інфраструктури є надзвичайно важливою для України, адже економіка має функціонувати, а люди мають можливість повернутися до нормального життя та працювати.

"Ми налаштовані на відкритість і прозорість усієї інформації, бо наразі ми відчуваємо: коли ми разом у цьому бою, США з нами - це дуже важливо й наближає перемогу. Але, безперечно, ми прагнемо здобути цю перемогу, не втрачаючи наших людей, наші міста та інфраструктуру", - сказав він.

Єрмак також подякував США за підтримку України у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність, зазначивши, що українці ніколи про неї не забудуть.

Теги: #сша #енергетика #відновлення #обєкти

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