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13:29 13.01.2023

Мінреінтеграції закликає ЮНЕСКО захистити Ханський палац у Бахчисараї від знищення російською окупаційною владою

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Мінреінтеграції закликає ЮНЕСКО захистити Ханський палац у Бахчисараї від знищення російською окупаційною владою

Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликає ЮНЕСКО захистити Ханський палац у Бахчисараї (Автономна Республіка Крим) від знищення російською окупаційною владою.

"Окупаційна адміністрація держави-агресора продовжує руйнувати історичну пам’ятку архітектури "Ханський палац" у Бахчисараї. Ханський палац в Україні офіційно визнаний пам’яткою національного значення, яка внесена до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Проте агресор зневажає будь-які культурні надбання людства. Окупанти знищили Золотий кабінет Крим-Герай Хана, повністю демонтували дах будівлі та кольорові вітражі, які її прикрашали. Замість старовинного палацу наразі там зводиться металева конструкція", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

У відомстві зазначили, що Бахчисарайський палац - єдиний у світі збережений об’єкт палацової архітектури кримських татар, пам’ятка всесвітнього значення. Для кримськотатарського народу він є головним національним і духовним символом.

"Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликає ЮНЕСКО посилити тиск на Російську Федерацію, яка несправедливо залишається постійним членом цієї організації. Міжнародна спільнота має вжити заходів, щоб зупинити варварське руйнування об’єктів культурної спадщини в Криму", - наголосили в міністерстві.

Як повідомлялося, раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що російська окупаційна влада знищує Ханський палац у Бахчисараї (АРК).

Теги: #юнеско #бахчисарай #ханський_палац

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