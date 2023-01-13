Події

10:52 13.01.2023

Старший інспектор Куп'янської податкової забезпечувала поповнення окупаційного бюджету

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Слідчі ДБР за процесуального керівництва Харківської облпрокуратури заочно повідомили про підозру у державній зраді, скоєній в умовах воєнного стану, старшому держінспектору Куп'янської державної податкової інспекції, яка добровільно перейшла на бік ворога під час окупації міста російськими військовими.

"Зрадниця пройшла співбесіду та атестацію, після чого отримала посаду у так званій Податковій службі Харківської області. Підозрювана забезпечувала адміністрування платежів із місцевих мешканців окупованої території", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними досудового слідства, підозрювана також закликала своїх колег наслідувати її приклад: працевлаштуватися в незаконний податковий орган та співпрацювати з окупаційною адміністрацією.

Теги: #податкова #купянськ #колаборант

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