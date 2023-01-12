ДНК-експертиза тіл загиблих в Оленівці українських військовополонених все ще триває

Ідентифікація загиблих в Оленівці українських військовополонених, тіла яких вдалося повернути під час переговорів, все ще продовжується, повідомили у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Після складних переговорів і за посередництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста вдалося повернути 54 тіла захисників з Оленівки. Їх ідентифікація - одне з питань, яке обговорювалося на засіданні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими під час зустрічі з рідними військовослужбовців. Родини хвилює, як швидко завершиться процес ідентифікації", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Наголошується, що наразі все ще продовжується ДНК-експертиза, яка в цьому випадку потребує багато часу.

"Повернувши тіла загиблих героїв, ми передаємо їх на судово-медичну експертизу до профільних закладів. Далі слідчий повідомляє відомості про загиблих безпосередньо родичам. Довга тривалість ДНК-експертизи пов’язана з розслідуванням інших аспектів злочину в Оленівці", - наводить слова представника Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти Івана Ангеліна пресслужба.

У відомстві наголошують, що учасники засідання Координаційного штабу домовилися вжити заходів щодо прискорення процесу ідентифікації тіл, зокрема знайти можливість збільшити кількість відповідних лабораторій.