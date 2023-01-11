Окупанти обстріляли перинатальний центр у Херсоні – голова ОВА

Російські окупанти у середу обстріляли перинатальний центр у Херсоні, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Через вибух випущеного ворогами снаряда у Херсоні загорівся перинатальний центр. Потужною вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів", - написав Янушевич у телеграмі.

Він зазначив, що за попередньою інформацією, працівники центру, пацієнтки та діти "живі і неушкоджені".

"Спеціалісти усувають наслідки підлої атаки окупантів проти жінок з немовлятами та медиків", - підсумував Янушевич.