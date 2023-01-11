Події

14:15 11.01.2023

Окупанти обстріляли перинатальний центр у Херсоні – голова ОВА

1 хв читати
Окупанти обстріляли перинатальний центр у Херсоні – голова ОВА

 Російські окупанти у середу обстріляли перинатальний центр у Херсоні, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Через вибух випущеного ворогами снаряда у Херсоні загорівся перинатальний центр. Потужною вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів", - написав Янушевич у телеграмі.

Він зазначив, що за попередньою інформацією, працівники центру, пацієнтки та діти "живі і неушкоджені".

"Спеціалісти усувають наслідки підлої атаки окупантів проти жінок з немовлятами та медиків", - підсумував Янушевич.

 

Теги: #херсон #перинатальний_центр #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:33 11.01.2023
Окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину з артилерії, поранено одну особу

Окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину з артилерії, поранено одну особу

08:59 11.01.2023
На гасіння пожежі на складі піротехніки, спричиненої ворожим обстрілом Харкова, рятувальникам знадобилося понад 2,5 години

На гасіння пожежі на складі піротехніки, спричиненої ворожим обстрілом Харкова, рятувальникам знадобилося понад 2,5 години

12:14 10.01.2023
Українські сили вразили російський катер біля Херсона

Українські сили вразили російський катер біля Херсона

07:37 10.01.2023
Мирний житель загинув у Херсоні в результаті чергового обстрілу

Мирний житель загинув у Херсоні в результаті чергового обстрілу

07:22 10.01.2023
Двоє людей загинуло в результаті ракетного обстрілу Краматорська

Двоє людей загинуло в результаті ракетного обстрілу Краматорська

21:17 09.01.2023
Постраждалих від обстрілу в Очакові вже 15

Постраждалих від обстрілу в Очакові вже 15

20:10 09.01.2023
У Невському Луганської області від обстрілу окупантів загинули двоє місцевих жителів, ще двоє поранені

У Невському Луганської області від обстрілу окупантів загинули двоє місцевих жителів, ще двоє поранені

15:35 09.01.2023
Окупанти обстріляли житлові квартали Херсона з артилерії, загинула одна людина, ще одна поранена – голова ОВА

Окупанти обстріляли житлові квартали Херсона з артилерії, загинула одна людина, ще одна поранена – голова ОВА

22:21 08.01.2023
Росіяни обстріляли Миропільську громаду, пошкоджено 5 будинків та ферму

Росіяни обстріляли Миропільську громаду, пошкоджено 5 будинків та ферму

15:45 08.01.2023
У Херсон доставили 7 генераторів, куплених коштом МЗС ФРН - Янушевич

У Херсон доставили 7 генераторів, куплених коштом МЗС ФРН - Янушевич

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Соледарі тривають важкі бої – заступниця міністра оборони

Зеленський у Львові провів нараду щодо безпекової ситуації в областях України, що межують із Білоруссю

Зеленський прибув до Львова

На Бахмутському напрямку за добу було 249 обстрілів – речник Східного угруповання ЗСУ

СБУ здійснює контррозвідувальні заходи в урядовому кварталі Києва

ОСТАННЄ

У Соледарі тривають важкі бої – заступниця міністра оборони

Столтенберг: У цей ключовий момент війни ми маємо зробити ще більше, ще швидше

СБУ заблокувала нові канали виїзду ухилянтів за кордон на заході та півдні України

За добу Миколаївщину обстріляли 40 ракетами РСЗВ

Генеральний секретар МЗС Естонії прибув до Києва

У Бучанському районі відбувається ліквідація вибухонебезпечних предметів

Мери Варшави, Праги, Будапешту та Братислави прибули до Києва - ЗМІ

Зеленський у Львові провів нараду щодо безпекової ситуації в областях України, що межують із Білоруссю

Зеленський прибув до Львова

У Києві відбувається з'їзд суддів, на якому оберуть членів ВРП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА