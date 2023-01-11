Заяви про захоплення росіянами Соледару не відповідають дійсності - речник Східного угруповання ЗСУ
Заяви російських військових про захоплення Соледару не відповідають дійсності, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий у коментарі "Суспільному".
"Росіяни кажуть, що Соледар під їхнім контролем, це неправда. Деталі - у зведенні Генштабу, чекайте", - сказав він.
Раніше російські ЗМІ повідомили, що нібито всю територію міста Соледару взято під контроль бійцями ПВК "Вагнер".