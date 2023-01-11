Арахамія: Попри війну, судову реформу в Україні треба продовжувати

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сподівається, що позачерговий з'їзд суддів обере вісьмох нових членів Вищої ради правосуддя.

"Очікуємо, що цей рік почнеться з позитивних зрушень для нашої євроінтеграції, і з’їзд суддів... призначить вісьмох нових членів Вищої ради правосуддя, щоб цей орган міг розпочати свою роботу якомога швидше, а Україна продовжила свій рух до набуття членства в ЄС", - написав Арахамія у телеграм-каналі.

Народний депутат наголосив, що судова реформа є однією з найскладніших та затребуваних і українським суспільством, і партнерами України.

"Незалежні та професійні суди – це запорука нашого розвитку і неодмінна умова вступу України в Євросоюз. Парламент виконав свою частину роботи та проголосував усі необхідні закони і це було високо оцінено нашими європейськими партнерами. І ми наголошуємо на тому, що судова реформа має бути продовжена, незважаючи на жорстоку війну й атаки держави-терориста", - наголосив Арахамія.

Позачерговий XIX з'їзд суддів триває 11-13 січня у Києві.