11 січня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 322 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 322 RUSSIAN AGRESSION

11 січня – Всесвітній день "Дякую".

У Тунісі відзначають День дітей, а в Албанії – День Республіки.

Православна церква вшановує пам'ять преподобних Марка, Феофіла та Іоанна Печерських.

Всесвітній день "Дякую"

Ініціатива створити день, присвячений Дню "Дякую", надійшла від миротворчих організацій.

Вперше слово "Дякую" було офіційно згадано у Паризькому словнику-розмовнику у 1586 році. У побуті воно стало застосовуватися лише у 20 столітті. Присвячене цьому слову свято створили з ініціативи ООН та ЮНЕСКО, а датою свята обрано 11 січня.

Ще цього дня:

1864 - У Лондоні відкрився вокзал "Чаринг-Крос". Це місце вважається "нульовим кілометром" Лондона - звідси відраховується довжина доріг і виробляються будь-які інші виміри;

1922 – Чотирнадцятирічний канадець Леонард Томпсон став першою у світі людиною, для лікування якої від діабету був застосований інсулін;

1963 – У Лос-Анджелесі відкрилася перша у світі дискотека;

1974 – У Кейптауні народилося шестеро близнюків, і вперше усі діти вижили;

1981 – Команда з трьох британців під керівництвом Ранульфа Файнса завершила найдовшу і найкоротшу за часом експедицію перетину Антарктики, досягнувши Скотт-Бейс після 75 днів шляху, під час яких було пройдено 2500 миль;

2011 – Припинено загальну підтримку операційної системи Windows XP Service Pack 3.

Іменини: Веніамін, Георгій, Єгор, Іван, Лаврентій, Марк, Ян, Анна, Варвара, Євдокія, Наталія.