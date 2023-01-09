9 січня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 320 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 320 RUSSIAN AGRESSION

9 січня – Міжнародний день хореографа.

У Японії відзначають одразу два свята - День повноліття та свято бога Ебісу, покровителя рибалок і торговців.

Православна церква вшановує пам'ять Феодора Константинопольського та святого Стефана.

Міжнародний день хореографа

Міжнародний день хореографа присвячено тим людям, які дбайливо зберігають і примножують техніку й пластику танцювального мистецтва, навчають йому майбутніх виконавців.

Термін "хореографія" з’явився у 18 столітті, грецького походження і перекладається як "запис танцю, хороводу", є мистецтвом твору та сценічної постановки танцю.

Під хореографією сьогодні загалом розуміється все танцювальне мистецтво, яке сприймається як сукупність двох сфер: мистецтва балету та мистецтва танцю. Хореограф займається постановкою танцю окремого виконавця чи групи.

Вважається, що ця професія, незважаючи на зародження танцювального мистецтва ще в Стародавньому Світі, з'явилася в 12 столітті, коли виникла потреба в навчанні танцю придворних дам і кавалерів.

День повноліття в Японії

Повнолітніми в Японії стають у 20 років, і щороку другого понеділка січня вся Японія відзначає День повноліття.

У 20 років японські юнаки і дівчата отримують права та обов'язки дорослих: від цього віку вони можуть брати участь у виборах, несуть повну відповідальність перед законом, на них поширюється трудове законодавство. Крім того, саме з 20 років молодим людям офіційно дозволяється курити та вживати спиртні напої.

У День повноліття всі, кому цього року виповнилося або виповниться 20 років, приймають вітання та напуття на спеціально організованій церемонії. Дівчата, зазвичай, одягаються в кімоно яскравих кольорів з довгими рукавами. Юнаки надягають святкові чорні костюми, хоча в останні роки багато хто віддає перевагу чоловічому кімоно.

Ще цього дня:

1951 – У Нью-Йорку офіційно відкрито штаб-квартиру ООН;

1969 – Відбувся перший випробувальний політ літака "Конкорд";

1992 – Гвінея, Венесуела та Чилі визнають незалежність України;

1992 – Україна встановлює дипломатичні відносини із КНДР;

2005 – На президентських виборах у Палестинській автономії перемагає колишній прем'єр-міністр Палестини Махмуд Аббас.

Церковне свято

День святого Стефана

Святий Стефан – перший християнський мученик, який походив із єврейської діаспори. Близько 34 року нашої ери Синедріон засудив його до страти за християнську проповідь в Єрусалимі.

День пам'яті святителя Феодора Константинопольського

Народився Феодор у першій половині VII століття і ще в дитинстві здобув духовне виховання. Набувши зрілості став священиком.

Відразу після цього починає служити у храмі святої Софії, який на той час вважався головним у імперії. За щиру вірність і мудрість його навіть висунули до членів патріаршої ради. Коли помер патріарх Костянтин Перший, сам імператор звернувся до Феодора, щоб він став патріархом. Той погодився і керував церквою у 676-678 роках. Проте благочестиве життя Феодора викликало чимало заздрощів. Противники написали донос, внаслідок якого його усунули з посади.

Феодор не мстився ворогам. Він продовжував старанно служити Богу. У 683 році його звели на Патріарший престол, який він очолював до своєї смерті (686 року).

Іменини: Лука, Степан, Теодор, Тихін, Федір, Антоніна.