6 січня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 317 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 317 RUSSIAN AGRESSION

6 січня відзначають Всесвітній день дітей – сиріт війни, День обіймів, День яблуні, Святвечір.

В Ісландії – Йоль, в Ірландії – маленьке Різдво, в Італії – Бефана.

Православна церква вшановує пам'ять святої Євгенії Римської.

Всесвітній день дітей – сиріт війни

Сьогодні в Україні війна зробила сиротами велику кількість дітей, тому відзначення цього дня для нашої країни дуже актуальне і важливе. Привернути увагу, надихнути на допомогу, організувати підтримку сиротам – мета цього дня нагадати, що ці діти потребуть уваги й турботи щодня.

Перший державний притулок для дітей-сиріт було створено у 400 році нашої ери у Римі. Але про турботу держави за дітьми до 18 років, які залишилися без батьків, було складено закони ще у давніх греків та євреїв. У середньовіччі цією проблемою опікувалися церкви.

Критична кількість дітей, які залишилися без батьківського тепла та допомоги, створилась у Європі на початку XVII століття. Також тоді це посилювалося жахливими умовами проживання, що призводило до великої дитячої смертності.

Зараз у всьому світі створюються інтернати для сиріт. Але більшість спеціалістів запевняє, що це є найгіршим варіантом для проживання дітей. Адже без постійного контакту з близьким дорослим та турботи дитина не може всебічно розвиватися.

Метою цього свята є донесення до людей різноманітних способів допомоги дітям, які залишилися сиротами внаслідок військових конфліктів, нещасних випадків, стихійних лих, або були залишені батьками при народженні.

Церковне свято

Сьогодні одне з найважливіших православних свят – Святий вечір перед народженням Ісуса Христа. Саме у цей день завершувався Різдвяний піст. Дорослим треба було утримуватись від їжі та пити лише воду до того, як зійде перша зірка, яка символізує ту, що одного разу сповістила мешканців землі, що на світ з'явився Спаситель, Син Божий. Після того, як вона зійшла, люди сідають вечеряти 12 стравами та вітають одне одного. Першою стравою обов'язково служить кутя, традиційна страва на Різдво. Після чого ввечері 6 та вранці 7 січня йшли колядувати — співати народні пісні, вітати рідних, друзів, знайомих, сусідів.

Ще цього дня:

1928 - Річка Темза, що вийшла з берегів, затопила деякі райони Лондона. 14 людей загинули, водою були залиті підвали у Вестмінстері, рів Тауер, у галереї Тейт було пошкоджено 12 картин. Лондон залишився без телефонного зв'язку;

1939 – Німецькі фізики Отто Ган та Фріц Штрассман повідомили про відкриття способу поділу ядер урану під дією нейтронів. Це був перший крок до практичного використання ядерної енергії;

1975 - На американському телеканалі NBC вперше вийшла в ефір гра "Wheel of Fortune", відома як "Поле чудес";

1978 - Уряд Сполучених Штатів повернув Угорщині одну з її реліквій - корону святого Іштвана, що зберігалася в США з часів Другої світової війни;

1992 - Республіка Бурунді та Республіка Джибуті визнали незалежність України;

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Аргентиною;

2015 - Литва зупинила на своїй території мовлення російських державних телеканалів РТР Планета, РенТВ та НТВ-Світ за спотворення інформації про події в Україні;

2019 – У Константинополі делегація Православної церкви України отримала Томос про автокефалію. Томос був вручений предстоятелю ПЦУ митрополиту Епіфанію під час спільної літургії із Вселенським патріархом.

2021 - Захоплення Капітолію США прихильниками Дональда Трампа, який програв президентські вибори.

Іменини: Євгенія, Клавдія, Микола та Пилип.