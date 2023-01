4 січня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 315 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ- DAY 315 RUSSIAN AGRESSION

4 січня – Всесвітній день абетки Брайля, Всесвітній день тяжіння, Всесвітній день гіпнозу, День дрібниць, День хіт-параду, День поп-музики та День фундука.

У США – День спагеті та День штату Юта, у М'янмі – День Незалежності.

Православна церква вшановує пам'ять святої Анастасії.

Всесвітній день абетки Брайля

Дату обрано на честь дня народження її автора Луї Брайля. Важко уявити своє життя без можливості читати. На жаль, люди зі слабким зором і які не бачать взагалі не можуть насолодитися повноцінним життям. Щоб допомогли подолати цю проблему, було створено шрифт Брайля. Він є особливими тактильними символами, щоб незрячі люди могли читати нарівні з іншими.

Всесвітній день тяжіння

4 січня святкують День Ньютона. Легендарний англійський вчений, фізик, астроном, механік і математик Ісаак Ньютон народився цього дня 1643 року. Незважаючи на погане здоров'я, він зміг досягти значних висот у науці та залишити свій слід нащадкам. Навіть сьогодні відкриття Ісака Ньютона використовуються вченими всього світу. Наприклад, відомий усім закон всесвітнього тяжіння. Розповідь про те, що Ньютон відкрив цей закон після того, як йому на голову впало яблуко, правдива. І хоча свято не набуло популярності в широкому загалі, воно дуже поширене серед учених.

День гіпнозу

Свято почали відзначати ще у 2006 році та приурочили до дня смерті доктора Джека Гібсона (Ірландія), який займався лікуванням гіпнозом психосоматичних розладів.

Головна мета дня – донести достовірну інформацію про цей незвичайний метод лікування. Коли людина знаходиться під гіпнозом, вона може виконувати всі дії підсвідомо, позбавляючись своїх страхів і проблем.

Ще цього дня:

1919 — Рада Східної Галичини прийняла рішення про приєднання до України.

1919 — Українська Центральна Рада заборонила обіг в Україні російських, німецьких і австрійських грошей;

1943 — Американський журнал "Тайм" підбив підсумки 1942 року і назвав "людиною року" Сталіна;

1959 — Луна-1 стає першим космічним апаратом, який досяг другої космічної швидкості, наблизився до Місяця і вийшов на геліоцентричну орбіту;

1970 — Учасники гурту "The Beatles" востаннє спільно зібрались на студії для запису пісні "Let It Be";

1985 — В одній з клінік північного Лондона у першої у світі сурогатної матері народилася дівчинка;

1992 — Албанія та Узбекистан визнали незалежність України;

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Польщею, Естонією та Китаєм;

2004 — Марсохід "Спіріт" здійснив посадку на Марсі;

2004 — Після "революції троянд" у Грузії відбулися президентські вибори. Понад 96 % громадян підтримали Михеіла Саакашвілі;

2007 — Ненсі Пелосі обрана першою в історії США жінкою-спікером Палати представників;

2010 — Відкрито найвищий хмарочос у світі — Бурдж Дубай (нині Бурдж Халіфа).

Церковне свято

Православна церква вшановує пам'ять Анастасії Путорозрішниці – християнської великомучениці, яка прийняла мученицьку смерть у 304 році під час гоніння на християн за часів імператора Діоклетіана.

Іменини: Анастасія, Дмитро, Федір.