Заарештовані активи російського олігарха на 800 млн грн передано до АРМА

Заарештовані за матеріалами Національної поліції активи російського олігарха майже на 800 млн грн передано до АРМА, повідомляється на офіційному сайті Національної поліції України у вівторок.

"Ідеться про десятки тисяч тонн залізної руди, яку мали намір доставити морським транспортом підприємствам ВПК Росії, зокрема ракетобудівним", - уточнюється в повідомленні.

Співробітники слідчого управління Одеської поліції в одному з портів виявили 50 тис. тонн залізної руди. Як з'ясувалося, партія корисних копалин належить компанії російського олігарха із найближчого оточення кремлівської політичної верхівки. Ім'я олігарха у Нацполіції не уточнюють.

Під час слідства було встановлено, що руда була доставлена до порту ще в січні 2022 року для подальшого відправлення на промислові об'єкти Росії. Однак після повномасштабного вторгнення Росії на територію України стосовно олігарха - бенефіціарного власника - було застосовано санкції РНБОУ, США та Євросоюзу. Власники стали шукати способів вивезти руду з України. Щоб приховати реальний пункт призначення, залізну руду планували відправити морським транспортом компаніям у різних точках світу, що входять до холдингу російського олігарха, а потім підприємствам ВПК Росії, зокрема ракетобудівної промисловості, інформує пресслужба Нацполіції.

У рамках кримінального провадження більш ніж на 50 тис. тонн залізної руди на суму 800 млн грн накладено арешт. Майно російського олігарха передано у комерційне використання до АРМА. Виручені кошти підуть на потреби ЗСУ.

Наприкінці грудня Служба безпеки України повідомила, що на території декількох морських портів України виявлено підпільні склади із понад 160 тис. тонн української залізної руди, що належить компанії російського олігарха Алішера Усманова, майно заарештовано. За інформацією СБУ, залізну руду виявлено на території декількох морських портів України, а загальна вартість вилучених корисних копалин становить близько 2 млрд грн.