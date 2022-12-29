Через високу ймовірність ракетного удару у Кривому Розі превентивно відключили електрику

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про превентивне відключення електроенергії у зв'язку з новим масовим ракетним обстрілом у четвер уранці.

"Велика ймовірність ракетного удару. Енергетики превентивно відключили електроенергію. Уся критична інфраструктура переводиться на генератори. Туди, де не вистачить тиску води, вже направлено водовози", - написав він у телеграм-каналі у четвер уранці.