Події

19:16 28.12.2022

У Харкові близько 1,1 млн жителів, є тенденція до зростання

1 хв читати
У Харкові близько 1,1 млн жителів, є тенденція до зростання

Мер Харкова Ігор Терехов відзначив тенденцію до повернення мешканців у Харків у зимовий період та повідомив, що місто також приймає у себе мешканців зі звільнених від окупації районів Харківської області.

В ефірі "Радіо Свобода" у середу на запитання, чи виїжджають із Харкова жителі у зимовий період, він відповів: "Ні-ні, зовсім навпаки: у нас у місто приїжджають люди, харків'яни".

За словами мера, зараз у місті перебуває близько 1,1 млн осіб. "Зараз я оцінюю, що у місті Харкові нині перебуває десь мільйон сто тисяч жителів міста Харкова. Є люди, які приїхали до нас з деокупованих територій – це я маю на увазі Ізюм, Куп'янськ, Вовчанськ… Ми розселяємо у гуртожитках, у нас є така можливість, і вони зараз у місті", - розповів Терехов.

 

 

 

Теги: #зима #харків #населення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:24 28.12.2022
Унаслідок ранкових ударів по Харкову постраждала одна людина

Унаслідок ранкових ударів по Харкову постраждала одна людина

09:44 28.12.2022
Окупанти завдали удару по Слобідському району Харкова, інформації про постраждалих немає – Синєгубов

Окупанти завдали удару по Слобідському району Харкова, інформації про постраждалих немає – Синєгубов

09:35 28.12.2022
По Харкову завдано ракетного удару, рятувальники виїхали на місце – К.Тимошенко

По Харкову завдано ракетного удару, рятувальники виїхали на місце – К.Тимошенко

09:22 28.12.2022
Харків під обстрілом - Терехов

Харків під обстрілом - Терехов

07:11 26.12.2022
Більшість китайців вважають, що розвиток відносин із РФ має бути пріоритетом зовнішньої політики КНР

Більшість китайців вважають, що розвиток відносин із РФ має бути пріоритетом зовнішньої політики КНР

14:39 24.12.2022
Харківська облрада перейменувала театр Пушкіна

Харківська облрада перейменувала театр Пушкіна

20:24 23.12.2022
Після закінчення роботи над проєктом генплану Харкова його винесуть на обговорення городян,

Після закінчення роботи над проєктом генплану Харкова його винесуть на обговорення городян,

19:48 23.12.2022
У Харкові відкрилося регіональне представництво Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

У Харкові відкрилося регіональне представництво Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

19:42 22.12.2022
Окупанти завдали ракетного удару по околиці Харкова, постраждалих немає

Окупанти завдали ракетного удару по околиці Харкова, постраждалих немає

09:49 21.12.2022
У багатоповерхівці у центрі Харкова стався вибух побутової електробатареї, ніхто не постраждав - ДСНС

У багатоповерхівці у центрі Харкова стався вибух побутової електробатареї, ніхто не постраждав - ДСНС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню обговорили перспективи співпраці в оборонній сфері

Сили оборони за добу завдали ударів по шести місцях скупчення окупантів

Із вересня українська ППО збила понад 420 російських ракет та 430 дронів-камікадзе

Зеленський у зверненні до Ради: Ми маємо зберегти українських біженців як частину українського суспільства

Наша єдність має бути такою самою міцною, як наші воїни – Зеленський у зверненні до Ради

ОСТАННЄ

ГРУПА ШАХЕДІВ ЛЕТИТЬ У НАПРЯМКУ ХАРКОВА-ПОЛТАВИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Bolt: Найпопулярніший пункт – залізничний вокзал Києва, найпопулярніша страва – чизбургер

До Словенії на лікування прибули двоє важко поранених українських військових

Генсек ООН призначив нового координатора з Чорноморської зернової ініціативи

Зеленський і міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню обговорили перспективи співпраці в оборонній сфері

Київ незабаром може повернутися до планових графіків відключення світла

Перший фінський термінал ЗПГ пришвартувався у порту на півдні країни

Червоний хрест України на окупованих територіях надавав допомогу населенню, з окупантами не співпрацював - представник організації

Окупанти винесли вирок українській журналістці Данилович, у МЗС закликають партнерів посилити тиск на РФ

Помер голова бюджетної комісії Львівської облради Квурт

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА