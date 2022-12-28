У Харкові близько 1,1 млн жителів, є тенденція до зростання

Мер Харкова Ігор Терехов відзначив тенденцію до повернення мешканців у Харків у зимовий період та повідомив, що місто також приймає у себе мешканців зі звільнених від окупації районів Харківської області.

В ефірі "Радіо Свобода" у середу на запитання, чи виїжджають із Харкова жителі у зимовий період, він відповів: "Ні-ні, зовсім навпаки: у нас у місто приїжджають люди, харків'яни".

За словами мера, зараз у місті перебуває близько 1,1 млн осіб. "Зараз я оцінюю, що у місті Харкові нині перебуває десь мільйон сто тисяч жителів міста Харкова. Є люди, які приїхали до нас з деокупованих територій – це я маю на увазі Ізюм, Куп'янськ, Вовчанськ… Ми розселяємо у гуртожитках, у нас є така можливість, і вони зараз у місті", - розповів Терехов.