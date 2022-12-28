Зеленський передав командиру батареї Himars медальйон від президента США Байдена

Президент України Володимир Зеленський передав українському командиру батареї Himars Павлу Чернявському медальйон претендента (Command coin) від президента США Джозефа Байдена.

"У цій залі - капітан Павло Чернявський, командир батареї "Хаймарсів", який відзначений Хрестом бойових заслуг і який передав цю відзнаку президенту Сполучених Штатів Америки Байдену. Для мене було честю виконати цю особливу місію. Але у неї є друга частина. Президент Байден у відповідь передав Command Coin - спеціальний символ від президента Сполучених Штатів. Пане капітане! Павле! Маю віддати зараз цю Command Coin (вам - ІФ-У)", - заявив Зеленський, виступаючи у середу у Верховній Раді з посланням "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики".

Він також подякував президенту США, обом партіям Конгресу США та кожній американській родині за історичну підтримку України.