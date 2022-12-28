Події

16:56 28.12.2022

Зеленський передав командиру батареї Himars медальйон від президента США Байдена

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Президент України Володимир Зеленський передав українському командиру батареї Himars Павлу Чернявському медальйон претендента (Command coin) від президента США Джозефа Байдена.

"У цій залі - капітан Павло Чернявський, командир батареї "Хаймарсів", який відзначений Хрестом бойових заслуг і який передав цю відзнаку президенту Сполучених Штатів Америки Байдену. Для мене було честю виконати цю особливу місію. Але у неї є друга частина. Президент Байден у відповідь передав Command Coin - спеціальний символ від президента Сполучених Штатів. Пане капітане! Павле! Маю віддати зараз цю Command Coin (вам - ІФ-У)", - заявив Зеленський, виступаючи у середу у Верховній Раді з посланням "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики".

Він також подякував президенту США, обом партіям Конгресу США та кожній американській родині за історичну підтримку України.

Теги: #медальон #himars

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