Окупанти обстріляли Херсон, пошкоджено будівлі, постраждалих немає - голова обладміністрації

Будівля екстреної медичної допомоги, дитячий садок та приватний будинок у Херсоні дістали пошкоджень унаслідок обстрілу міста російськими окупантами у вівторок, мешканці не постраждали, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Російські загарбники атакували з артилерії підприємство критичної інфраструктури у Херсоні. Вибиті вікна не лише у будівлі підприємства, а й у будівлях, що розташовані поруч: на станції екстреної медичної допомоги, у дитячому садку, також зазнав руйнувань приватний будинок. На щастя, люди не постраждали. Навкруги - уламки скла та російських снарядів", - написав Янушевич у телеграмі.