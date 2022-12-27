Події

12:55 27.12.2022

Окупанти обстріляли Херсон, пошкоджено будівлі, постраждалих немає - голова обладміністрації

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Будівля екстреної медичної допомоги, дитячий садок та приватний будинок у Херсоні дістали пошкоджень унаслідок обстрілу міста російськими окупантами у вівторок, мешканці не постраждали, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Російські загарбники атакували з артилерії підприємство критичної інфраструктури у Херсоні. Вибиті вікна не лише у будівлі підприємства, а й у будівлях, що розташовані поруч: на станції екстреної медичної допомоги, у дитячому садку, також зазнав руйнувань приватний будинок. На щастя, люди не постраждали. Навкруги - уламки скла та російських снарядів", - написав Янушевич у телеграмі.

 

Теги: #херсон #обстріл

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