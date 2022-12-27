Події

10:31 27.12.2022

У Херсоні в середу почне працювати ринок, обстріляний у суботу з "Градів", - міськрада

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 Центральний ринок м. Херсон відновить роботу в середу, 28 грудня, після ліквідації наслідків ракетного удару.

"У зв'язку з ліквідацією наслідків після ракетного удару Центральний ринок м. Херсон 27.12.22 не працюватиме... У середу, 28.12.22, Центральний ринок м. Херсон знову запрацює. Ми вдячні всім, хто, незважаючи на небезпеку, привозили та привозять сільськогосподарську продукцію і товари, щоб нагодувати містян", - повідомляється у телеграм-каналі Херсонської міської ради у вівторок.

Як повідомлялося, внаслідок обстрілу російськими окупантами міста Херсон у суботу вранці з реактивних систем залпового вогню "Град" загинули 10 людей, 68 поранено. Під обстріл потрапив навіть міський ринок.

У наступні дні Херсон також потрапляв під ворожі обстріли, повідомляли про пошкодження цивільної інфраструктури.

 

Теги: #херсон

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