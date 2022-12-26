Події

09:14 26.12.2022

У прикордонному Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу поранено жінку

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У прикордонному Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу поранено жінку

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти Харківської області, розташовані поблизу держкордону і лінії зіткнення, є постраждала серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у Вовчанську госпіталізовано 72-річну жінку, яка напередодні отримала осколкове поранення", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка, Вільхуватка, Чугунівка, Новомлинськ та Кам'янка. На куп'янському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Дворічна, Кислівка, Котлярівка, Берестове та ін. У смт Дворічна через ворожі обстріли було пошкоджено будинок, а також сталася пожежа на території господарчих будівель на площі 250 кв. м. Без постраждалих.

Теги: #харківська_область #обстріл

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