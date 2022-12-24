Херсон обстріляли вранці з "Градів", семеро людей загинули, ще 58 постраждали - заступник керівника ОП Тимошенко

Сім мирних жителів Херсона загинули і 58 поранені внаслідок ранкового обстрілу міста з боку російських окупантів, який здійснювався із застосуванням реактивних систем залпового вогню "Град", повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Обстріл центру Херсона з "Градів". Станом на цей час відомо про 58 поранених, з них 18 – важких, 7 людей загинули", - написав Тимошенко в телеграм-каналі в суботу.

Раніше заступник голови ОП повідомив про п'ять загиблих і 35 поранених внаслідок обстрілу, зокрема 16 перебувають у важкому стані.

Пізніше Херсонська обласна прокуратура повідомила, що щонайменше вісім цивільних осіб загинули і ще 17 мирних жителів дістали поранень внаслідок ранкового обстрілу Херсона в суботу.