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14:10 24.12.2022

Херсон обстріляли вранці з "Градів", семеро людей загинули, ще 58 постраждали - заступник керівника ОП Тимошенко

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Херсон обстріляли вранці з "Градів", семеро людей загинули, ще 58 постраждали - заступник керівника ОП Тимошенко

Сім мирних жителів Херсона загинули і 58 поранені внаслідок ранкового обстрілу міста з боку російських окупантів, який здійснювався із застосуванням реактивних систем залпового вогню "Град", повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Обстріл центру Херсона з "Градів". Станом на цей час відомо про 58 поранених, з них 18 – важких, 7 людей загинули", - написав Тимошенко в телеграм-каналі в суботу.

Раніше заступник голови ОП повідомив про п'ять загиблих і 35 поранених внаслідок обстрілу, зокрема 16 перебувають у важкому стані.

Пізніше Херсонська обласна прокуратура повідомила, що щонайменше вісім цивільних осіб загинули і ще 17 мирних жителів дістали поранень внаслідок ранкового обстрілу Херсона в суботу.

Теги: #херсон #обстріл #гради

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