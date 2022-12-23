23 грудня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 303 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 303 RUSSIAN AGRESSION

23 грудня відзначають Міжнародний день сноуборда.

В Україні - День військовослужбовців оперативного контролю усіх рівнів, в Єгипті – День визволення Порт-Саїда, у Литві – свято Блукаса.

Православна церква вшановує пам'ять святителя Іоасафа, єпископа Білгородського та Міни Золотоустого.

День військовослужбовців оперативного контролю усіх рівнів

23 грудня проводиться День військовослужбовців оперативного контролю усіх рівнів України. Друга назва свята - День штабних спеціальностей та військ спеціального зв'язку.

Саме вони допомагають створити надійний та безперебійний зв'язок у військові та мирні часи. Також телекомунікаційні системи допомагають підтримувати спецзв'язок між посадовцями на всіх рівнях влади.

Всесвітній день сноуборда

День сноуборда відзначають у Європі з 2006 року.

Багато курортів роблять у цей день вхід безкоштовним, а отримати кілька уроків можна навіть сноубордистам-початківцям.

Свято Блукаса

Свято Блукаса — підготовка до Нового року, коли все старе, незакінчене та погане треба залишити в минулому та приготуватися до нового, доброго.

Подібні свята мають багато народів і свої особливості їх святкування. У Литві, за старовинним звичаєм, з настанням найтемнішої пори року по дворах цього дня тягали старий пінь — Блукаса.

Після того, як усі подвір'я в селищі були пройдені, пінь спалювали, а з ним і минулі турботи, і розпочинали підготовку до створення нового світу.

Церковне свято

23 грудня церква вшановує пам'ять Міни Золотоустого – християнського святого, який прийняв мученицьку смерть за віру на початку IV століття.

За переказами, Міна прославився своїми цілительськими здібностями. Він допомагав людям позбутися очних недуг. Тому святий шанується як помічник у боротьбі із захворюваннями очей.

З'явився на світ великомученик у 285 році біля Єгипту. Був воїном у місті Котуані.

Імператор Максиміліан відправив його з Афін до Олександрії з метою придушити християнське повстання. Однак Міна не став цього робити, і сам почав проповідувати віру в Єдиного Бога. Він був чудовим промовцем, завдяки чому звернув до Христа багатьох язичників.

Для суду над Міною був відправлений до Олександрії єпарх Гермоген, який побачив стійкість вірянина під час тортур і сам повірив у Ісуса. Дізнавшись про те, що відбувається, імператор поїхав до Олександрії і особисто катував Міну, який все витримав і не зрікся віри, за що був страчений. Його тіло перевезли до Єгипту, де збудували гробницю, а потім базиліку та притулок для паломників. Пізніше ці будови зруйнували араби.

У цей день:

1913 - Відбувся перший політ літака І. Сікорського "Ілля Муромець";

1954 - Перша успішна пересадка нирки у світі, Рональд Геррік пожертвував нирку своєму братові-близнюкові Річарду. Трансплантація дозволила братові прожити вісім років;

1968 - Американські астронавти Борман, Лоуелл і Андерс стали першими людьми, які досягли орбіти Місяця;

1983 - Жан Саве стала першою жінкою, призначеною генерал-губернатором Канади;

1991 - Незалежність України визнали Казахстан, Ліхтенштейн, Швейцарія та Коста-Ріка. Встановлено дипломатичні відносини із Казахстаном;

2015 – російські хакери здійснили кібератаку на енергетичні компанії України.

Іменини: Вікторія, Євген, Іван, Степан, Хома.