АМКУ оштрафував дві компанії на 92 млн грн за змову на тендері з реконструкції стадіону в Рівному

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ПВКФ "Фіалка" та ТОВ "Стиль-Декор" на 92 млн грн під час тендера на реконструкцію стадіону "Авангард" у Рівному, повідомила пресслужба відомства.

Згідно з повідомленням, комітет знайшов докази узгодження дій двох компаній під час участі у торгах, через що конкуренція між ними була усунена. Очікувана вартість робіт із тендеру становила 202,2 млн грн, зазначає АМКУ.

За узгоджені дії на торгах компаніям окрім штрафу заборонено брати участь у публічних закупівлях упродовж трьох років.

За даними Opendatabot, власником і бенефіціаром приватної виробничо-комерційної фірми "Фіалка" (Суми) є Вахід Курбанов. Згідно з фінансовою звітністю підприємства за 2020 рік, воно не вело господарської діяльності.

Власником та бенефіціаром ТОВ "Стиль-Декор" вказано Віру Рожчук. У 2020 році підприємство отримало 151 тис. грн чистих збитків, 23 млн грн доходу.