Синєгубов доручив перевірити понад 300 Пунктів незламності на Харківщині, ще 56 пунктів обладнають на базі об'єктів комунальної власності

Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов доручив перевірити всі пункти незламності, які вже облаштовані на території регіону.

"У нас 302 Пункти незламності на сьогодні. Даю особисте доручення про перевірку департаментам, профільним, районним військовим адміністраціям... Завдання: побувати в кожному", - сказав Синєгубов у відео, оприлюдненому в його телеграм-каналі.

У свою чергу директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол повідомив, що ще 56 пунктів незламності буде створено на базі об'єктів обласної комунальної власності (закладів освіти, охорони здоров'я та соцзабезпечення).

"Їх визначено як пункти обігріву, але облаштування, яке там є, дає змогу їх перевести до Пунктів незламності", - сказав Сокол.

Синєгубов наголосив, що Пункти незламності мають працювати цілодобово та бути відкриті для всіх.