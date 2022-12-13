Події

20:29 13.12.2022

Синєгубов доручив перевірити понад 300 Пунктів незламності на Харківщині, ще 56 пунктів обладнають на базі об'єктів комунальної власності

1 хв читати
Синєгубов доручив перевірити понад 300 Пунктів незламності на Харківщині, ще 56 пунктів обладнають на базі об'єктів комунальної власності

Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов доручив перевірити всі пункти незламності, які вже облаштовані на території регіону.

"У нас 302 Пункти незламності на сьогодні. Даю особисте доручення про перевірку департаментам, профільним, районним військовим адміністраціям... Завдання: побувати в кожному", - сказав Синєгубов у відео, оприлюдненому в його телеграм-каналі.

У свою чергу директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол повідомив, що ще 56 пунктів незламності буде створено на базі об'єктів обласної комунальної власності (закладів освіти, охорони здоров'я та соцзабезпечення).

"Їх визначено як пункти обігріву, але облаштування, яке там є, дає змогу їх перевести до Пунктів незламності", - сказав Сокол.

Синєгубов наголосив, що Пункти незламності мають працювати цілодобово та бути відкриті для всіх.

Теги: #харків #пункт_незламності

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:29 13.12.2022
На Харківщині через негоду обмежують рух вантажівок

На Харківщині через негоду обмежують рух вантажівок

10:36 13.12.2022
Нацполіція спростувала інформацію про пожежу в Пункті незламності: відео було знято на території РФ

Нацполіція спростувала інформацію про пожежу в Пункті незламності: відео було знято на території РФ

07:16 08.12.2022
Прокуратура через суд вимагає повернути землі біля Олексіївського лугопарку у Харкові, виділені за "кооперативною схемою"

Прокуратура через суд вимагає повернути землі біля Олексіївського лугопарку у Харкові, виділені за "кооперативною схемою"

16:55 07.12.2022
У Харкові ялинку поставили в метро, там же відбудуться дитячі свята та концерт

У Харкові ялинку поставили в метро, там же відбудуться дитячі свята та концерт

06:52 07.12.2022
На Харківщині внаслідок обстрілу загинула завідувачка сільського будинку культури, її чоловік у реанімації

На Харківщині внаслідок обстрілу загинула завідувачка сільського будинку культури, її чоловік у реанімації

05:23 04.12.2022
Через перепади напруги у Харкові виник дефект тепломагістралі, без тепла тимчасово залишилися будинки у двох районах міста

Через перепади напруги у Харкові виник дефект тепломагістралі, без тепла тимчасово залишилися будинки у двох районах міста

01:33 04.12.2022
Питання перейменування Харківського театру ім. Пушкіна не було внесено до порядку денного суботньої сесії облради

Питання перейменування Харківського театру ім. Пушкіна не було внесено до порядку денного суботньої сесії облради

20:38 02.12.2022
Проїзд у харківському громадському транспорті поки що залишається безкоштовним

Проїзд у харківському громадському транспорті поки що залишається безкоштовним

20:06 02.12.2022
У Харкові планується поетапно перейменувати близько 400 топонімів

У Харкові планується поетапно перейменувати близько 400 топонімів

18:14 02.12.2022
Збитки, завдані Харкову російською агресією, становлять близько $9 млрд, але це дуже приблизна цифра - Терехов

Збитки, завдані Харкову російською агресією, становлять близько $9 млрд, але це дуже приблизна цифра - Терехов

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США завершують підготовку планів щодо відправлення системи ПРО Patriot до України

В Україні налагоджено промислове виробництво 152 та 155 мм снарядів

У листопаді в Україні отруїлися чадним газом 368 осіб, за перший тиждень грудня 97 осіб – ДСНС

ВР ліквідувала ОАСК і утворила КМОАС

Окупанти втратили за добу в Україні близько 500 військових, дві ББМ і дві артсистеми - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

На непрацюючій ЗАЕС монтують мобільні дизельні котельні для запобігання замерзанню критичних систем в умовах зими

Зеленський підписав закон про ліквідацію ОАСК та створення КМОАС

БЛИСКАВКА ВИБУХИ В ХЕРСОНІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Потужність генерації е/е в Україні збільшилася на 1000 МВт

Рада створила ТСК з перевірки БЕБ

Канада надасть 115 млн доларів для термінового відновлення енергосистеми України

ВР призначила своїм представником у КС Дирдіна

Рада назначила своим представителем в КС Дырдина

Рада рекомендувала РНБО застосувати персональні санкції до спортсменів РФ

США завершують підготовку планів щодо відправлення системи ПРО Patriot до України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА