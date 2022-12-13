Події

19:55 13.12.2022

США завершують підготовку планів щодо відправлення системи ПРО Patriot до України

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США завершують підготовку планів щодо відправлення системи ПРО Patriot до України

Адміністрація Байдена завершує підготовку планів щодо відправлення системи протиракетної оборони Patriot до України, про що може бути оголошено вже цього тижня, за словами двох офіційних осіб США та високопоставленого представника адміністрації, повідомляє у вівторок CNN.

План Пентагону, йдеться у повідомленні, ще має бути схвалений міністром оборони Ллойдом Остіном, перш ніж його буде відправлено на підпис президенту Джо Байдену. Троє офіційних осіб повідомили CNN, що очікується схвалення.

Україна закликає США відправити передову систему протиповітряної оборони великої дальності, яка є дуже ефективною для перехоплення балістичних і крилатих ракет, оскільки вона зазнає обстрілів російських ракет і безпілотників, які зруйнували ключову інфраструктуру у всій країні. Це буде найефективніша система оборонної зброї великої дальності, відправлена до країни, й офіційні особи кажуть, що вона допоможе гарантувати безпеку повітряного простору для країн НАТО у Східній Європі.

 

 

Теги: #сша #україна #змі #patriot

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