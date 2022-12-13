Генсек ООН: Ми маємо інвестувати в надійну реконструкцію України, щоб ця криза не переросла в голод і бідність мільйонів українців

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив про постійне погіршення гуманітарної ситуації в Україні й наголосив, що міжнародна спільнота повинна інвестувати в надійну реконструкцію України, щоб ця криза не переросла в бідність і голод мільйонів українців.

"Війна в Україні - це постійний гуманітарний жах, що погіршується щодня з падінням температур. Мирні жителі платять високу ціну взимку, особливо ті, хто живе поблизу фронту, не мають опалення, води й основних послуг. Кожна велика електростанція і система водопостачання були пошкоджені через російські обстріли. Фахівці працюють без перерв, щоб відремонтувати критичну інфраструктуру", - сказав він на міжнародній конференції "Солідарність з українським народом" у Парижі у вівторок.

Генсек ООН наголосив, що на сьогодні в Україні 10 млн споживачів, серед яких "сім'ї, бізнес, лікарні, школи не мають електроенергії, а мільйони відключені від води й опалення". Також він зазначив, що через серйозні руйнування будинки, будівлі та критична інфраструктура відбудовуватимуться роками.

Гутерреш також зазначив, що тисяча генераторів зараз "закуповуються або їдуть в Україну з-за кордону, але все це - лише крапля в морі".

Так, він заявив, що обсяги руйнувань в Україні потребують рішучої підтримки міжнародної спільноти, яка виходить за рамки гуманітарної допомоги.

"Ми повинні інвестувати в надійну реконструкцію України, щоб ця криза не переросла у бідність, голод, зубожіння мільйонів українців. Ми маємо працювати разом, щоб створити умови для миру відповідно до Статуту ООН і міжнародного права", - наголосив генсек ООН.