Події

09:27 12.12.2022

У Балаклеї жінка підірвалася на вибухонебезпечному предметі, її госпіталізували

1 хв читати

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти Харківської області, розташовані біля лінії зіткнення, найінтенсивніших обстрілів зазнає куп'янський напрямок, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Найбільше від обстрілів потерпає куп’янський напрямок. Там ворог обстріляв Кислівку, Котлярівку, Табаївку і Берестове. За попередньою інформацією, жертв немає", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, мінометних й артилерійських обстрілів зазнали також Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Дворічна та Кам’янка. У Харківському районі в с. Глибоке внаслідок обстрілів окупантів спалахнули два дачні будинки. Постраждалих немає.

Синєгубов також повідомив, що в Балаклеї 58-річна жінка наступила на вибухонебезпечний предмет. Її госпіталізували з пораненнями. Стан оцінюється як середньої тяжкості.

Теги: #вибуховий #балаклея

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:36 08.12.2022
У Київській та Житомирській областях у четвер відбудуться вибухові роботи

У Київській та Житомирській областях у четвер відбудуться вибухові роботи

13:57 07.04.2022
Міський голова Балаклії виїхав до Росії

Міський голова Балаклії виїхав до Росії

14:34 01.03.2022
Торкати вибухонебезпечні предмети, що вціліли після бойових дій, заборонено - Мінреінтеграції

Торкати вибухонебезпечні предмети, що вціліли після бойових дій, заборонено - Мінреінтеграції

12:26 23.03.2017
Вибухи у Балаклії

Вибухи у Балаклії

16:27 16.12.2015
Поліція знешкодила вибуховий пристрій під вантажівкою в Києві

Поліція знешкодила вибуховий пристрій під вантажівкою в Києві

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна візьме участь у саміті G7 – Зеленський після розмови з Байденом

Зеленський обговорив з Байденом відновлення енергосистеми та допомогу у формуванні системи ППО

На Ставці Верховного Головнокомандувача розглянули відновлення енергетики – Зеленський

За добу противник завдав п’ять авіаударів і здійснив понад 40 обстрілів із РСЗВ

Зеленський та Ердоган обговорили можливе розширення зернового коридору

ОСТАННЄ

У Львові другу добу через негоду не працює електротранспорт

Окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці Донецької області, постраждалих немає

Болгарський парламент ухвалив перший пакет військової допомоги Україні

У результаті обстрілів у Донецькій області загинула людина, троє – поранено

Порти "Південний" та "Чорноморськ" відновили вантажні роботи після викликаних російськими обстрілами проблем із енергопостачанням

МЗС радить українцям утриматися від відвідування регіону Сербії та Косова

Окупанти обстріляли громади Нікопольського району

До Мукачева прибув перший поїзд із початку війни зі словацького Кошице

Чотири судна доставлять продовольство з України до Саудівської Аравії, ОАЕ, Єгипту, Греції, Іспанії та Нідерландів

Минулої доби ЗС України відбили ворожі атаки в районі 11 населених пунктів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА