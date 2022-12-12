У Балаклеї жінка підірвалася на вибухонебезпечному предметі, її госпіталізували

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти Харківської області, розташовані біля лінії зіткнення, найінтенсивніших обстрілів зазнає куп'янський напрямок, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Найбільше від обстрілів потерпає куп’янський напрямок. Там ворог обстріляв Кислівку, Котлярівку, Табаївку і Берестове. За попередньою інформацією, жертв немає", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, мінометних й артилерійських обстрілів зазнали також Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Дворічна та Кам’янка. У Харківському районі в с. Глибоке внаслідок обстрілів окупантів спалахнули два дачні будинки. Постраждалих немає.

Синєгубов також повідомив, що в Балаклеї 58-річна жінка наступила на вибухонебезпечний предмет. Її госпіталізували з пораненнями. Стан оцінюється як середньої тяжкості.