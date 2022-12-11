Події

14:42 11.12.2022

Окупанти обстріляли Курахове з РСЗВ "Ураган", попередньо постраждалих немає - К.Тимошенко

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Російські окупанти в неділю обстріляли Курахове (Донецька обл.) з реактивних систем залпового вогню "Ураган", повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Окупанти знову обстріляли місто Курахове в Донецькій області. Вдарили з РСЗВ "Ураган", - написав Тимошенко в телеграмі.

Він зазначив, що за попередньою інформацією постраждалих внаслідок обстрілу немає. "На місці працюють всі екстрені служби", - підсумував Тимошенко.

Теги: #обстріл #курахово

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