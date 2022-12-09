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07:15 09.12.2022

9 грудня: Цей день в Україні та в світі

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9 грудня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 289 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 289 RUSSIAN AGRESSION

9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією і Міжнародний день пам'яті жертв геноциду. Ще сьогодні відзначають Всесвітній день техно, День вантажника та День різдвяної листівки.

Православна церква вшановує пам'ять мученика Георгія.

Міжнародний день боротьби з корупцією

Цього дня, 2003 року, у мексиканському місті Меріда на конференції високого рівня було відкрито для підписання Конвенції ООН проти корупції.

Документ зобов'язує держави, які його підписали, оголосити кримінальним злочином хабарництво, розкрадання бюджетних коштів і відмивання корупційних доходів. Згідно з одним із положень Конвенції, необхідно повертати кошти в ту країну, звідки вони надійшли в результаті корупції.

Міжнародний день пам'яті жертв геноциду

Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду, вшанування їхньої гідності та попередження цього злочину. Дата обрана у зв'язку з тим, що цього дня 1948 року Генасамблея ООН ухвалила Конвенцію про попередження злочину геноциду та покарання за нього.

Всесвітній день техно-музики

Дата встановлена на честь дня народження американського музиканта, Хуана Аткінса (09.12.1962), одного з першопрохідників у техномузиці, який працює у музичному жанрі детройт-техно та електромузики.

Ще цього дня:

1905 - У Франції ухвалено закон про відокремлення церкви від держави;

1917 – У Криму створено курултай, вищий орган кримських татар;

1918 - Директорія УНР ухвалила постанову про відміну законів гетьманського уряду в сфері робочого законодавства та відновила закон про восьмигодинний робочий день;

1948 - Генеральна Асамблея ООН ухвалила Міжнародну конвенцію про попередження злочину геноциду та покарання за нього.

1953 - Американська компанія "Дженерал Електрик" оголосила про звільнення всіх комуністів;

1968 – У Сан-Франциско на професійній конференції вперше публічно продемонстровано комп'ютерну мишу та гіпертекст;

1991 – Михайло Горбачов виступив проти створення СНД;

1997 – Здійснено перший телефонний дзвінок у мережі мобільного зв'язку "Київстар";

2004 - Набули чинності ухвалені ВР України закони про зміни до Конституції та особливості проведення голосування 26 грудня на виборах президента України;

2007 – У Ялті відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку;

Іменини: Анна, Аліна

Теги: #9грудня
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