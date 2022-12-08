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09:29 08.12.2022

Місія ООН оприлюднила звіт про воєнні злочини РФ за перші три місяці війни в північних областях України

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Місія ООН оприлюднила звіт про воєнні злочини РФ за перші три місяці війни в північних областях України

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні оприлюднила звіт, в якому описані сумарні страти та напади російських військ на окремих мирних жителів на півночі України з лютого до квітня 2022 року.

"Є переконливі ознаки того, що сумарні страти, задокументовані у цьому звіті, можуть бути воєнним злочином у вигляді навмисного вбивства", - зазначила глава Місії ООН Матільда Богнер.

В Організації зазначили, що у трьох регіонах за перші 6 тижнів війни насильницькою смертю загинув 441 мирний житель, зокрема 341 чоловік, 72 жінки, 20 хлопчиків та 8 дівчаток. Водночас у доповіді йдеться про роботу з підтвердження додаткових 198 убивств.

У доповіді також розглядаються випадки, коли російські війська скоїли напади, не дотримуючись принципу розмежування військових об'єктів і цивільних осіб і не вживаючи всіх можливих запобіжних заходів, щоб щадити мирних жителів.

Співробітники місії детальніше розглянули 100 вбивств і дійшли висновку, що 57 із них становлять сумарні страти (48 чоловіків, 7 жінок і 2 хлопчики). 30 із них відбулися у місцях тримання під вартою, а решта 27 жертв були вбиті на місці невдовзі після того, як потрапили під контроль російських сил.

Розгорнута у березні 2014 року Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) відстежує та публічно повідомляє про ситуацію з правами людини в країні з метою посилення захисту прав людини, розширення доступу до правосуддя та забезпечення того, щоб винних у порушеннях прав людини було притягнуто до відповідальності. З початку збройного нападу Російської Федерації на Україну 24 лютого 2022 року роботу ММПЛУ було зосереджено на документуванні порушень міжнародного права в галузі прав людини та міжнародного гуманітарного права, скоєних усіма сторонами конфлікту. 

Теги: #оон #місія #звіт

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