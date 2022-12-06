Події

20:12 06.12.2022

Фахівці "Метінвесту" від початку війни освоїли виготовлення нетипової продукції для українських захисників

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Фахівці "Метінвесту" від початку війни освоїли виготовлення нетипової продукції для українських захисників

Гірничо-металургійна група "Метінвест" в умовах повномасштабної війни освоїла виробництво спеціальної сталі та металевих виробів для використання українськими військовими, повідомляється в пресрелізі групи у вівторок.

При цьому уточнюється, що зараз особливо актуальна сталь, здатна захищати життя українських воїнів і робити їх перебування на фронті максимально безпечним.

Згідно з пресрелізом групи у вівторок, з перших днів повномасштабного вторгнення металурги компанії почали освоювати виробництво металевих виробів для потреб військових, зокрема в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова". Частину проєктів допомоги армії "Метінвест" реалізовує разом із партнерами.

Від початку війни фахівці групи освоїли виготовлення з металу нової, нетипової для гірничо-металургійних підприємств продукції: мобільних спецукриттів, польових печей, бронепластин, залізних їжаків тощо.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з добувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), що спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".

 

Теги: #виробництво #метінвест

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