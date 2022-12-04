4 грудня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 284 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 284 RUSSIAN AGRESSION

4 грудня відзначають Міжнародний день банків, День інформатики та Міжнародний день обіймів.

Православна церква святкує Введення до храму Пресвятої Богородиці

Міжнародний день банків

4 грудня у світі святкують міжнародний день банків. Це свято було внесено до списку Всесвітніх днів і визначних дат ООН у грудні 2019 року. Відповідне рішення було ухвалено на знак визнання важливості банків у сталому розвитку держав та підвищення рівня життя їхнього населення.

Ще цього дня:

1674 - Заснований місіонерський пост Чикаго, на місці якого в 1795 році з'явилося і саме місто;

1930 - Вольфганг Паулі представив світові теорію про існування нейтрона;

1939 - Згідно з Указом Президії Верховної Ради СРСР, на карті України з'явилися Дрогобицька (тепер Львівська), Львівська, Тернопільська, Станіславська (Івано-Франківська), Волинська та Рівненська області;

1996 - З мису Канаверал запущено автоматичну космічну станцію Mars Pathfinder, яка 4 червня 1997 року доставила на поверхню Марса спеціальний самохідний пристрій для збирання зразків марсіанського ґрунту;

1997 - В Оттаві 125 країн підписали Конвенцію про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво та передачу протипіхотних мін та про їх знищення. Серед тих, хто відмовився підписати цей документ, були Китай, Росія, США;

2007 – Головою Верховної Ради України обрали представника НУ-НС Арсенія Яценюка (до цього – міністра закордонних справ України).

Церковне свято

Введення в храм Пресвятої Богородиці

День, коли трирічну Марію батьки віддали на служіння Господу Богові. Саме їй судилося стати земною матір'ю Ісуса Христа. Цей день ще називають святом молодої сім'ї. Він вважається одним із 12 найбільших православних урочистостей у році, за винятком Великодня.

День Святої Варвари

Католицьке свято. Належить до ритуально-обрядового комплексу разом із Савіним та Миколиним днями. Також це свято вважається початком передноворічного періоду веселощів і гулянь.

Іменини: Ада, Олексій, Микола, Андрій