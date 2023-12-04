4 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 649 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 649 RUSSIAN AGRESSION

4 грудня відзначають Міжнародний день банків, Міжнародний день гепарда.

В Україні розпочинається Всеукраїнський тиждень права.

Православна церква вшановує пам'ять святої великомучениці Варвари, преподобного Івана Дамаскіна.

Всеукраїнський тиждень права

Проходить із 2008 року в тиждень першого зимового місяця, який містить 10 грудня. Саме цього дня Генеральна Асамблея ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини (1948 рік). Головна мета свята полягає в підвищенні рівня обізнаності громадян про свої права, виховання належного ставлення до прав інших людей.

Міжнародний день банків

Свято було створене Генеральною Асамблеєю ООН 2019 року на підставі ухваленої резолюції 74/245. Воно відзначає особливий внесок світових банків у покращення умов життя та рівня доходів різних національних спільнот.

Ще цього дня:

1918 — Президент США Вудро Вільсон вирушив до Європи для участі у Версальській мирній конференції. Це перший випадок, коли найвища посадова особа Штатів виїхала за межі країни;

1938 — У Хусті відбувся І з'їзд "Карпатської Січі", воєнізованої організації, створеної на Закарпатті членами ОУН;

1939 — Президія Верховної Ради СРСР ухвалила указ про розмежування областей між УРСР і БРСР, за яким Україна втратила Берестейщину;

1939 — Указом Президії Верховної Ради СРСР у складі УРСР були створені Львівська, Дрогобицька, Станіславська, Тернопільська, Волинська та Рівненська області;

1941 — У Москві підписано радянсько-польську декларацію про дружбу та взаємодопомогу, чим лондонський еміграційний уряд фактично визнав радянську окупацію Західної України та Західної Білорусі у вересні 1939 року;

1941 — У Семипалатинську (Казахстан) розпочав творчу діяльність евакуйований із Києва український академічний драматичний театр імені І.Франка;

1963 — У Чернігові запустили першу чергу камвольно-суконного комбінату (тоді найбільшого в СРСР);

1979 — Відкрита станція Київського метрополітену "Піонерська" (сучасна "Лісова");

1987 — Поновив роботу 3-й енергоблок Чорнобильської АЕС;

1987 — Рада Міністрів СРСР ухвалила постанову "Про обмеження прописки кримських татар у низці населених пунктів Кримської області та Краснодарського краю";

1989 — Генеральна Асамблея ООН схвалила Міжнародну конвенцію про боротьбу з вербовкою, використанням, фінансуванням і навчанням найманців;

1991 — Незалежність України визнали Литва і Латвія;

1992 — IV Всеукраїнський з'їзд Народного Руху України перетворив НРУ на політичну партію, а її головою обрав В'ячеслава Чорновола;

1996 — Із мису Канаверал запущено автоматичну космічну станцію Mars Pathfinder, яка 4 червня 1997 року доправила на поверхню Марса спеціальний самохідний пристрій для збирання зразків марсіанського ґрунту;

1997 — в Оттаві 125 країн підписали Конвенцію про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін і про їх знищення. Серед країн, що відмовилися підписати цей документ, були Китай, Росія, США;

2007 — Головою Верховної Ради України обрали представника НУ-НС Арсенія Яценюка (перед тим — міністра закордонних справ України).

Церковне свято

Сьогодні відзначається пам'ять святої Варвари Іліопольської, яка жила наприкінці 3 - початку 4 століть. За переказами, вона народилася у Фінікії в родині впливового язичника Діоскора. Варвара вирізнялася красою, і батько вирішив замкнути її у вежі, щоб приховати від сторонніх очей. У період ув'язнення дівчина дивилася у вікно, вивчала світ, що відкривався їй, і вдавалася до роздумів. У результаті Варвара самостійно дійшла висновку, що все суще міг створити лише один Творець.

Нарешті Діоскор вирішив випустити дочку з вежі, щоб підготувати до заміжжя. Варвара, скориставшись свободою, тут же прийняла хрещення у місцевих християн. Дізнавшись про це, батько-язичник розгнівався і наказав катувати дівчину. На довершення всього правитель міста дав Діоскору право вчинити суд над Варварою, і батько власними руками обезголовив доньку. Разом із Варварою стратили ще одну мученицю - святу Іуліанію, яка, вражена стійкістю дівчини, сама оголосила себе християнкою. Через деякий час на Діоскора обрушився гнів Божий - його вбило блискавкою.

Іменини: Василь, Геннадій, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Олексій, Юлія, Анастасія, Варвара, Катерина, Кіра.