Міжвідомча група розглядає санкції до 6 тис. осіб, запропонує РНБО санкції до 1,6 тис. пропагандистів, діячів культури та спортсменів
Міжвідомча робоча група (МРГ) щодо реалізації державної санкційної політики рекомендувала подати на розгляд Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) пакет пропозицій щодо запровадження санкцій проти близько 1600 фізосіб – пропагандистів, артистів естради, культурних діячів і спортсменів.
"До пакета, рекомендованого МРГ для подання на розгляд РНБО, увійшли близько 2000 фізичних та юридичних осіб…. Інші (крім 1600) – юридичні особи, такі як телерадіокомпанії, видавництва тощо. Також у списку: музеї, галереї, видавництва з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим", - йдеться у повідомленні Мінекономіки у п'ятницю.
Перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко на брифінгу цього дня наголосила на важливості координації санкцій з країнами союзниками, що підвищує їхню ефективність.
"Загалом зараз у роботі близько 6 тис. осіб", - повідомила Свириденко.
Говорячи про акторів, художників, журналістів, спортсменів і блогерів, до яких пропонується застосувати санкції, вона наголосила, що це люди, які мають бути моральними авторитетами і не допустити загарбницької війни.
"Служінню ідеалам гуманності вони віддали перевагу служінню терористичному режиму. Злочин їх не менший за злочини тих, хто вбиває сьогодні мирних українців. Пропаганда війни має бути покарана, і я переконана, що настане час, коли ці люди постануть перед судом. Ми даємо оцінку їхнім діям, запроваджуючи санкції", - зазначила перший віцепрем'єр.
Міжвідомча робоча група також опрацювала механізми посилення координації та співробітництва з відповідними органами країн-партнерів України у питаннях санкційної політики. Зокрема й механізми, що сприяють дзеркальності санкцій.
Мінекономіки нагадало, що це не перший пакет санкцій, до якого увійшли пропагандисти. 19 жовтня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо понад 3 800 осіб з Росії та Білорусі, і до цього пакета вже тоді увійшли й деякі пропагандисти, зокрема Ольга Скабєєва, Захар Прилєпін, Іван Охлобистін та інші.