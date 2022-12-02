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20:11 02.12.2022

Поставка в Украину средств ПВО и ПРО произойдет очень скоро – Ермак после встречи с евродепутатами

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Поставка в Украину средств ПВО и ПРО произойдет очень скоро – Ермак после встречи с евродепутатами

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с делегацией Европарламента в Киеве поддержку Украины в сфере энергетики, а также совместную работу по созданию Международного спецтрибунала.

«Поговорили о вызовах. О поддержке Европарламента реальными делами – поддержке создания специального трибунала, реальной помощи энергоинфраструктуре», - сказал Ермак на брифинге в пятницу в Киеве. Среди прочего, сказал он, обсуждались также . Kyiv Security Compact и мирный план президента Зеленского.

По его словам, одно из главных мест в переговорах занимает также поставка в Украину систем ПВО и ПРО. «Мы ожидаем предоставления Украине средств ПВО и ПРО как часть Kyiv Security Compact. Мы имеем потенциальное согласие всех стран, которых мы видим как первых гарантов. Мы делаем все, чтобы это перешло в конкретные договоренности. Это произойдет очень скоро»», - сказал он.

«Никто не может сказать, что Украина не хочет мира», - сказала глава подкомитета по вопросам национальной безопасности и обороны Европарламента Натали Луазо. . Она напомнила о резолюции Европарламента о признании России государством-спонсором терроризма, включая признание «Группы Вагнера» террористической организацией.

Она также отметила важность решения вопросв конфискации активов государство-агрессора, заметив, при этом, что это «не очень легкая задача».

По ее словам, обсуждалось также увеличение помощи Украине, в том числе поставкой трансформаторов. «Наш месседж как Европарламента – Еврокомиссия должна сделать как можно быстрее оценить все критерии по вступлению Украины в ЕС», - сказала он.

Заместитель главы комитета по иностранным делам Европарламента Урмас Паэт отметил, что «ни одна страна -кандидат в ЕС не была так эмоционально связна с ЕС как Украина».

«Это трагедия – то, что здесь происходит. Но решение предоставлять военную и экономическую помощь базируется на эмоциональной связи, которую мы имеем», - сказал Паэт.

Теги: #про #пво #евродепутаты #ермак

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