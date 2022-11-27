Окупанти завдали ракетних ударів по об’єкту транспортної інфраструктури в Кривому Розі – голова Дніпропетровської ОВА

Російські окупанти завдали удару двома ракетами по об'єкту транспортної інфраструктури, деталі з'ясовуються, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У нас "прильоти" у Кривому Розі. Дві російські ракети ударили по об'єкту транспортної інфраструктури. Серйозні руйнування. Всі деталі з'ясовуються", - написав Резніченко в телеграм-каналі в неділю вранці.