Події

09:18 27.11.2022

Окупанти завдали ракетних ударів по об’єкту транспортної інфраструктури в Кривому Розі – голова Дніпропетровської ОВА

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Окупанти завдали ракетних ударів по об’єкту транспортної інфраструктури в Кривому Розі – голова Дніпропетровської ОВА

Російські окупанти завдали удару двома ракетами по об'єкту транспортної інфраструктури, деталі з'ясовуються, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У нас "прильоти" у Кривому Розі. Дві російські ракети ударили по об'єкту транспортної інфраструктури. Серйозні руйнування. Всі деталі з'ясовуються", - написав Резніченко в телеграм-каналі в неділю вранці.

Теги: #кривий_ріг #удари

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