У Харкові за час відсутності електрики народилося 16 немовлят

За час відсутності енергопостачання, води та опалення у Харкові та області пройшли 16 пологів, повідомляє пресслужба ОВА.

"Зокрема, 11 немовлят народилися у Харкові та 5 районах області", - йдеться у повідомленні.

Так, у Харкові по 2 дитини народилося в обласній клінічній лікарні та у міських пологових будинках №6 та №7. Ще 5 малюків народилися у міському перинатальному центрі.

По одній дитині народилося у Краснограді, Лозовій, Мерефі та 2 – у Первомайському.