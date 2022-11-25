Події

05:53 25.11.2022

У Харкові за час відсутності електрики народилося 16 немовлят

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У Харкові за час відсутності електрики народилося 16 немовлят

За час відсутності енергопостачання, води та опалення у Харкові та області пройшли 16 пологів, повідомляє пресслужба ОВА.

"Зокрема, 11 немовлят народилися у Харкові та 5 районах області", - йдеться у повідомленні.

Так, у Харкові по 2 дитини народилося в обласній клінічній лікарні та у міських пологових будинках №6 та №7. Ще 5 малюків народилися у міському перинатальному центрі.

По одній дитині народилося у Краснограді, Лозовій, Мерефі та 2 – у Первомайському.

 

 

Теги: #харків #новонароджені

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