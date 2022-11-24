Події

09:45 24.11.2022

У Запорізькій області позапланово знеструмили частину споживачів - обладміністрація

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Запорізька обласна військова адміністрація повідомляє про позапланове припинення енергопостачання другої черги споживачів на додаток до планово знеструмленої першої черги.

"За повідомленням ПАТ "Запоріжобленерго", стан єдиної енергосистеми потребує термінового зменшення обсягів споживання електроенергії. На жаль, енергетики змушені у терміновому порядку розпочати відключення, крім першої, також і другої черги. Наразі складно робити прогнози наперед, тож просимо слідкувати за повідомленнями на офіційних інформаційних ресурсах", - повідомляється у телеграмі обладміністрації у четвер уранці.

 

Теги: #енергетика #запорізька_область

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