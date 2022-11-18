Що більше буде колективних зусиль, то швидше ми змусимо Росію піти з території України та виконувати зобов'язання перед світом – Зеленський у зверненні до студентів Ірландії

Що більше буде колективних зусиль, то швидше вдасться змусити Росію піти з території України та виконувати зобов'язання перед усім світом, заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до студентів Ірландії.

У своєму зверненні глава держави нагадав, що за підсумками саміту G20, який відбувся в Індонезії 15-16 листопада, учасники погодили спільну декларацію із 52 пунктів. Водночас він зазначив, що документ формально підтримала і Росія.

"Формально декларацію підтримала і Росія, проте реально вона порушує більшість принципів, які в ній містяться. А деякі болючі глобальні проблеми, які "двадцятка" намагається вирішити, свідомо створені Росією", - заявив президент і навів кілька витягів із декларації, які Росія вже порушила, ведучи війну в Україні.

Зокрема, це стосується ігнорування Росією міжнародного права та системи, що гарантує мир і стабільність на планеті, порушення заходів щодо сприяння енергетичній стабільності шляхом атак на українську систему енергетики та газовидобутку, знищення лікарень та перешкоджання доступу до медицини на тимчасово окупованих територіях України тощо.

"І так за всіма 52 пунктами Балійської декларації. Читаєш і бачиш, наскільки Росія забрехалась і що вона зараз найбільша загроза світу", - сказав він.

У зв'язку з цим Зеленський закликав ірландських студентів активно поширювати правду про війну Росії та спровоковані нею кризи.

Зокрема, говорити про те, що відбувається, і знайти зручний для себе формат підтримки чесних медіа чи блогерів, які висвітлюють глобальні справи, зокрема й російську агресію, а також шукати конкретні проєкти, які можуть допомогти в захисті України та українців.

"Що більше буде колективних зусиль, то швидше ми змусимо Росію залишити територію України і виконувати зобов'язання перед світом", - резюмував президент.