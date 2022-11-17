Резников о решении суда по делу МН17: лишь победа Украины над Россией позволит его исполнить

Министр обороны Украины Алексей Резников приветствовал принятие решения Окружного суда г. Гаага по делу о сбитии самолета Boeing-777 Малайзийских авиалиний, который признал российских боевиков виновными в сбитии самолета 17 июля 2014 года и гибели 298 человек.

"Суд подтвердил выводы совместной следственной группы: MH17 был сбит российской системой "Бук". Виновные в преступлении были приговорены к пожизненному заключению и обязаны выплатить компенсацию", - написал Резников в твиттере в четверг.

В то же время, глава оборонного ведомства Украины подчеркнул, что окончательно его исполнить можно будет лишь после того, как Украина победит в войне с РФ.

"Но ни террористическое государство, ни его военные преступники не готовятся покаяться и отбыть наказание. Напротив: они совершают новые преступления - убийства, пытки и катастрофы. Только украинская победа над Россией позволит исполнить решение суда", - подытожил министр.